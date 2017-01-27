المستشفيات تختنق بضحايا الجليد!

تشهد مصالح الاستعجالات بمستشفيات سطيف، هذه الأيام، ضغطا رهيبا، بسبب التوافد الكبير لضحايا الجليد في مختلف الطرقات والشوارع، التي تحولت إلى ميادين للتزحلق الفني، حيث دخل المواطنون والمركبات في دوامة من الانزلاقات، أسفرت عن تسجيل عشرات الجرحى، وهو الأمر الذي تجلى في تلك الحالات المتوافدة بقوة على مصلحة الاستعجالات بمستشفى سطيف، التي شهدت اختناقا وفوضى عارمة، في الوقت الذي لم يتم ضبط عدد الحالات المستقبلة عبر مستشفيات الولاية، وهي في تفاقم مستمر.