آخر تحديث : يناير 1st, 2017 9:23 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

المساواة تغيب في بطاقة التعريف!

يناير 01, 2017 همسات 0

المساواة تغيب في بطاقة التعريف!

استغرب العديد من المواطنين من بطء عملية معالجة ملفات الحصول على بطاقة التعريف البيومترية في بعض بلديات العاصمة، ففي وقت لم تتعد مدة استدعاء صاحبها 15 يوما، تسجل بلديات أخرى على غرار الدويرة، سيدي أمحمد تعدي المدة شهرا كاملا دون أن يلبى طلب المواطن.

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 01, 2017
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 30, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 28, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 27, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 26, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 25, 2016

همسات

جزائريون محتجـزون في تونس

جزائريون محتجـزون في تونس

يناير 01, 2017 0

اضطر العشرات من الجزائريين، الانتظار ساعات طويلة في مطار قرطاج الدولي بتونس، بسبب تأخر رحلات العودة من تونس...
اقرأ المزيد
سلفـي وأسعــار الوقــود خلفــي!

سلفـي وأسعــار الوقــود...

يناير 01, 2017 0

المساواة تغيب في بطاقة التعريف!

المساواة تغيب في بطاقة...

يناير 01, 2017 0

خيـارات ليكنــس تـحرك الأنــصار

خيـارات ليكنــس تـحرك...

يناير 01, 2017 0

2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

ديسمبر 30, 2016 0

النواب يحتفلـون بـرأس السنـة مبكـرا

النواب يحتفلـون بـرأس...

ديسمبر 30, 2016 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  