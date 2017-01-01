المساواة تغيب في بطاقة التعريف!

استغرب العديد من المواطنين من بطء عملية معالجة ملفات الحصول على بطاقة التعريف البيومترية في بعض بلديات العاصمة، ففي وقت لم تتعد مدة استدعاء صاحبها 15 يوما، تسجل بلديات أخرى على غرار الدويرة، سيدي أمحمد تعدي المدة شهرا كاملا دون أن يلبى طلب المواطن.