المرحلون إلى الرحمانية دون نقل والسلطات تستنجد بــ”ايتوزا”

أربع ساعات يقضونها يوميا في أكثر من حافلتين للوصول إلى وسط العاصمة

اصطدمت العائلات المرحلة مؤخرا إلى حي “400 مسكن” ببلدية الرحمانية بالعاصمة، بمشكل النقل المنعدم تماما في المنطقة، ما يجبرها على التنقل في أكثر من حافلتين للوصول إلى وسط العاصمة لمدة تزيد عن أربع ساعات، في وقت تحّضر المصالح الولائية لإطلاق عدة حلول تفك العزلة عنه بالتنسيق مع “ايتوزا” التي ستتكفل حسب ما علمت به “وقت الجزائر” بمهمة ربط الحي بنقاط عدة في العاصمة، مع سعي ذات المصالح لإنهاء إنجاز الموقف السكة الحديدية في أقرب الآجال للقضاء على المشكل.

وحسب شكاوى المعنيين في حديثهم مع “وقت الجزائر”، فان الحي الذي رحلوا إليه مؤخرا في إطار عملية إعادة الإسكان التي تقوم بها ولاية الجزائر، والمعروف محليا بـــ«كابانيس” يعاني من مشكل انعدام وسائل النقل، وهو ما بات يشكل عائقا أمامهم، من أجل التنقل إلى وسط العاصمة، كون الحي يقع في منطقة ريفية بدرجة الأولى، حيث باتوا حسب شهادة هؤلاء، مجبرين على التنقل في أكثر من حافلتين للوصول إلى وسط العاصمة عن طريق التنقل عبر الحافلات المتجهة من وسط العاصمة باتجاه زرالدة أو العكس ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يستنجدون بحافلات ثانية تنشط بخطوط أخرى كالدويرة، مشيرين في معرض حديثهم إلى أن رحلتهم عبر تلك الحافلات تستمر لأكثر من ساعتين وغالبا ما تتجاوزها لتصل إلى أربع ساعات إن لم يجدوا وسيلة نقل متاحة في فترات معينة.

وأوضح المشتكون أنه كان على السلطات المعنية بما في ذلك مديرية النقل لولاية الجزائر، العمل على توفير حافلات للنقل العمومي تربط الحي الجديد بوسط المدينة كمرحلة أولية للوصول إلى محطات النقل أو المواقف الثانوية التي يمكن من خلالها إيجاد حافلات توصلهم إلى الدويرة أو الرحمانية، إلى غاية توفير خطوط جديدة باتجاه وسط العاصمة مباشرة، مضيفين أنهم حاليا يستنجدون بالمشي لأزيد من نصف ساعة للوصول إلى أقرب نقطة تمر بها الحافلات المتوجهة إلى زرالدة، وعلى المرء أن يتخيل معاناة هؤلاء منذ ترحيلهم.

وأشار هؤلاء إلى أنهم سئموا هذا الوضع الذي يمكن أن يستمر لأشهر عديدة، إن لم تتدخل السلطات وعلى رأسها والي العاصمة، عبد القادر زوخ، من أجل توفير النقل بالمنطقة، لاسيما أن خط السكة الحديدية الذي يمر بالقرب من الحي السكني الجديد، الذي كان يأمل فيه السكان لم تكتمل الأشغال به بعد، وهو ما حرمهم من استعمال القطار الذي كان حسبهم سيخفف عنهم كل هذه المعاناة.

من جهة أخرى، علمت “وقت الجزائر” من مصدر ولائي موثوق، أن سلطات ولاية الجزائر تعمل حاليا بالتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح الدائرة الإدارية لزرالدة، على إيجاد حل لمشكل النقل من خلال جملة من الاجتماعات المكثفة التي تعقد مؤخرا، والتي توصلت إلى عدة حلول للتخفيف من أزمة النقل التي تعرفها المنطقة، لاسيما بالحي السكني الجديد، بينها توفير حافلات للنقل من داخل الحي باتجاه نقاط عديدة بالعاصمة، حيث من المنتظر حسب ذات المعلومات أن تتكفل مؤسسة “ايتوزا” بالمهمة، إضافة إلى أوامر من والي العاصمة عبد القادر زوخ، بالإسراع في إتمام إنجاز الموقف الخاص بخط السكة الحديدية الذي إن أتم في الأشهر القليلة القادمة سيقضي على المشكل بصفة نهائية.



اسمة عميرات