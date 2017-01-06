المرأة الناضجة مطلب الشباب للزواج اليوم

ارتفاع نسب الطلاق غيّر طريقة التفكير

غير بعيد من اليوم كان المقبلون على الزواج يفضّلون الاقتران بفتاة صغيرة في السنّ، وكثيرا ما يشترطون أن لا تتجاوز سنّ الخامس والعشرين، غير أن النظرة اختلفت قليلا مؤخرا، حيث أصبح الكثيرون يبحثون عن المرأة الناضجة والقادرة على تحمّل المسؤولية أكثر سيما مع الانتشار الهائل لحالات الطلاق الناجمة عن هذا النوع من الزواج حيث تتطلّق الفتاة وهي أحيانا لا تتجاوز 20 من العمر .

لا يجب للفتاة أن تتجاوز 25”، “من الأحسن أن تكون في 18”، “أريدها صغيرة لأعيد تنشئتها كما أريد أنا”، “يجب أن تكون بلا ماضي ومطيعة”، هي متطلبات فئة كبيرة من المقبلين على الزواج وعائلاتهم إلى وقت غير ببعيد، حيث يفضلون الفتاة الصغيرة حتى لو كان المقبل على الزواج في مشارف الأربعين إلا أن عائلته تبحث له عن فتاة صغيرة أو يمكن وصفها بالمراهقة لا تزال ترتاد الثانوية، لا لشيء سوى لأن مجتمعنا يؤمن أن الرجل لا يعاب في سنّه عكس المرأة التي توصف بالعانس حالما تتجاوز 25 سنة وتبدأ اختياراتها وفرصها في الزواج تتقلّص، هذه النظرة اختلفت كثيرا في الآونة الأخيرة حيث أصبحت الأولوية هي البحث عن امرأة ناضجة تستطيع تحمّل مسؤولية الزواج، كما ساهم دخول المرأة إلى عالم الشغل حيث أصبحت مطلبا للكثير من الشباب الباحثين عن داعم لهم ورفيق في تحمّل الصعاب ومسؤولية المنزل.

تغيرت نظرة المجتمع كثيرا في الآونة الأخيرة وبعد أن أصبح غريبا سماع فتاة عازبة شارفت على الثلاثين من العمر، لأن فرصها في الزواج تقلّصت وحتى انعدمت، أضحى واقع آخر يتقبل هذه الفتاة التي كثيرا ما آثرت الزواج من أجل تحقيق أهدافها ولعدم وجود شريك مناسب لها، خصوصا مع عزوف الكثير من الشباب عن الزواج واختيارهم الزواج في سنّ متأخرة فأصبحوا يبحثون عن امرأة ناضجة تقاربهم في السنّ.

لا يمانعون أن تتجاوز عتبة الـ30

ليس صعبا على الرجل في مجتمعنا أن يحظى بعروس تصغره أحيانا بمثل عمرها والدليل أن حتى الشيوخ الطاعنين في السنّ يبحثون عن زوجات شابات بعدما يترمّلون، فما بالك بالرجل في مشارف الأربعين، فكم سمعنا عن فتاة في سنّ السابع عشر أو التاسع عشر قد تزوجت برجل تجاوز الأربعين، هذا الأخير الذي تعب من التسكّع واللعب بالنساء ليختار زوجة صغيرة كورقة بيضاء يعيد كتابة أسطرها كما يشاء حتى أنه يوكل المهمة إلى والدته كأنه لا يعرف مطلقا النساء، هذا الواقع بدأ بالتغيّر تدريجيا خصوصا مع فشل الكثير من هذه الزيجات التي تصطدم بواقع مغاير اختلاف مطلق في التفكير يصطدم مع زوجة لا تزال تفكّر كالمراهقة لأنها فعلا مراهقة، لا تستطيع تحمّل المسؤولية أو لا تستطيع الاستمرار معه لأنها وجدت عكس ما كانت تحلم به وتظّنه، ولهذا فلقد أصبح يبحث هؤلاء المتأخرين عن الزواج عن امرأة ناضجة تقاربهم في السنّ المهم أن تستطيع الإنجاب وأن تكون عقلياتهم متقاربة، رجل في الأربعين يبحث عن امرأة ما بين 30 و35، ورجل في 35 لا يمانع أن تكون في 32 المهم أن تتوافق أفكارهم ويتمكّنوا من الاندماج مع بعض.

الزيجات الفاشلة أرعبت الكثيرين

تحدثنا “ياسمين” أن أخاها تجاوز سنّ الـ32 ويفكّر فعليا في الزواج، “نصحته أمي أن تخطب له فتاة في 20 أو 22 فرفض الأمر قائلا لها إنه يريد امرأة ناضجة ينجح زواجه معها لا أن يكلل بالطلاق”، وتضيف محدثتنا “فمع ما نسمعه من أخبار الطلاق خاصة طلاق المتزوّجات الصغيرات والقاصرات هذا الأمر أصبح مرعبا للكثيرين فحتى الكثير من العائلات أيضا أصبحت ترفض تزويج بناتها في سنّ مبكرة جدا، فقال لأمها إنه يريد أن تكون في 25 ولا يمانع أن تكون في مثل سنّه”.

المرأة العاملة مطلب الكثيرين

لا يمانع الكثيرون الارتباط اليوم بشابة شارفت على الثلاثين أو توسطتها ولا يمانع أن يكون الفارق بينهما صغيرا جدا، وحتى أن يكونا في نفس العمر وأحيانا هي الأكبر، كما لا يولي البعض لمعيار الجمال اهتماما كبيرا، هو واقع الكثيرين الباحثين فقط عن امرأة تملك مدخولا شهريا يساعدهم على ضمان المستقبل وبناء الحياة سويا، فكونها عاملة يغطي عن كل هاته الأمور، وحتى أهل الشاب أصبح همّهم البحث عن امرأة عاملة لابنهم حتى أنهم يشترطون أن تبقى عاملة بعد الزواج وأن لا تفكر بترك العمل وإلا لن يتمّ الزواج، وفي هذا الصدد تقول “أمال” إنها وبحكم تعلّقها بعملها والدراسة من قبل لم تفكر في الزواج، رغم معارضة أهلها الذين يعتبرون أن المرأة من الطبيعي لها تكوين أسرة وأن تكون ربّة بيت وأنها إذا ما تخطّت العشرينات فلن تجد عريسا ملائما لأنهم يبحثون عن الفتاة الصغيرة، إلا أن ما تراه اليوم وحسب تجربتها فهذا تغيّر كثيرا فـ”أمال” قد تزوّجت وهي في 29 وبزوج يكبرها بـ4 سنوات اختار أن تكون شريكة حياته امرأة مثقفة وعاملة.

من جهته، عبّر “منير” عن رأيه في الموضوع قائلا “من الطبيعي البحث عن المرأة العاملة في هذا الوقت خصوصا مع ما تعيشه الجزائر من مستقبل مبهم، وأحسن دليل هو ما نراه من اشتراك بين الزوجين العاملين في اقتناء سيارة وحتى سكن وهذا ما يجري مع الكثير من مكتتبي عدل مثلا الذين لولا دعم زوجاتهم لما حلموا بالحصول على سكن”.

.. ولقصص الحبّ نصيب

كثيرا ما نسمع عن زواج تحقّق بعد سنوات من الانتظار والترقّب، الشاب سافر لسنوات وهي بقيت وفية منتظرة إياه، إلا أنّها تصطدم بعد عودته برغبة أهله تزويجه من فتاة أصغر منها، هو سيناريو الكثير من قصص الحب التي تؤول إلى الفشل، إلا أن قصة “لامية” كانت ناجحة مع خطيبها الذي انتظرته لـ10 سنوات كاملة حتى قاربت الأربعين، عند عودته من الغربة من أجل الاستقرار في الجزائر رفضت عائلته زواجه متحججين أنها أصبحت كبيرة وقد لا يحظى معها بالأطفال إلا أنه تمسّك بها سيما وأنها رفضت الزواج من أجله وأهدرت عمرها في انتظاره.السالفة الذكر.



فايزة.ب