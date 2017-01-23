المذهــــب الأحمــــدي يتوغــــــل فـــي الجزائـر بالمــال والإغــراء

يجــــد أتباعـــــا لـــــه مـــــن خــــلال التجنيــــد

يجمع ممثلو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وأئمة ومسؤولون في القطاع ان الأحمدية مذهب يستهدف تماسك النسيج الاجتماعي والعقائدي في الجزائر، مستغلا المال والإغراءات، وتزيد خطورته بارتباط هذا المذهب بمخابر مخابراتية أجنبية تستغله للتوغل داخل البلدان والمجتمعات.

عدة فلاحي: “تلقيت دعوة لاعتناق المذهب الأحمدي”

اتهم المستشار الإعلامي السابق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، عدة فلاحي، الوزارة الحالية للشؤون الدينية والأوقاف بالتقصير في جانب التوعية الدينية، مؤكدا أن ما بني في عهد الوزير السابق ابو عبد الله غلام الله قد هدم كليا في عهد الوزير الحالي محمد عيسى.

أشار عدة فلاحي، في اتصال هاتفي مع وقت الجزائر، ان خطأ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يتمثل في إهمالها التوعية الدينية، مضيفا أن ترك المساجد، التي هي “من مهامها” لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، فاقم الظواهر الدخيلة على المذهب المالكي السني المعتدل، الذي تتبعه الجزائر. وحذر المتحدث من طائفة الأحمدية، التي غزت بكثرة في الجزائر، كاشفا عن حوالي ألف شخص اعتنقوا هذا المذهب، الذي أصبح يشكل خطرا على الجزائر ويهدد أمنها وسلامتها.

وحمل عدة فلاحي، في حديثه لـ«وقت الجزائر”، الوزارة الوصية المسؤولية، قائلا أنها مقصرة في عملها الميداني ولا تتحرك إلا بعد “وقوع الفأس على الرأس”. قائلا إن محمد عيسى أخطا حين أكد ان ملف الأحمدية في الجزائر “أغلق”، مؤكدا انه سبق وان حذر من هذا المذهب، الذي تتسلل إلى الجزائر عبر أشخاص أجانب اعتنقوا مذهبها، فاستغلوا جهل بعض الجزائريين بالإسلام، ونشروه بينهم على أنها دين “أحمدي” يدعو إلى السلام والتقوى، وينبذ العنف والتعصب، بينما هو فكر فاسد يسعى إلى ضرب الإسلام في مقتل، وتشكيك المسلمين في عقيدتهم. القناة الأحمدية تهدد الجزائريون في عقيدتهم

وحذر فلاحي من القناة الأحمدية “MTA”، الباكستانية، التي تبث من انجلترا والتي استطاعت ان تدخل بيوت الجزائريين، والتي باتت، بحسب فلاحي، “خطر كبير يهدد الجزائريين”، الذين يشاهدونها باستمرار، وهذه القناة، التي أصبحت تنشر مذهبها في الجزائر، وأضاف فلاحي انه اتهم بـ “الإرهابي”، عندما اتصل بهم لتصحيح الكثير من المغالطات والأخطاء في العقيدة، التي تبثها القناة أبرزها احد ركائز العقيدة المتمثلة في “مبايعة الخليفة الخامس”، التي اعتبرها المتحدث “خيانة عظمى للدين الإسلامي وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم”. أشار المسؤول السابق في وزارة الشؤون الدينية، ان المذهب الأحمدي ليس منشرا فقط في الولايات الداخلية، معترفا انه تلقى شخصيا دعوة لاعتناق المذهب الأحمدي في قلب العاصمة الجزائر في اكبر أحيائها الشعبية “باب الوادي”، من سوري مقيم في الجزائر.

وختم فلاحي حديثه لـ«وقت الجزائر”، بالتأكيد على ضرورة الاهتمام اكثر بـ«الإعلام الديني”، الذي أكد المتحدث انه يفتقر إلى الإمكانيات المتاحة للقنوات الأجنبية، التي تبث سمومها للجزائر، مشيرا انه نبه إلى هذه الظاهرة منذ 2013 متسائلا عن السبب، الذي جعل وزارة الشؤون الدينية تنتظر 3 سنوات للالتفات إليها.



ما هو المذهب الأحمدي

الأحمدية هي فرقة تنسب إلى ميرزا غلام أحمد القَادْيَانِي البنجابي الهندي، تقوم دعوتُها على عقائِدَ باطلةٍ تُخالِفُ عقيدةَ المسلمين، منها: اعتقادُهم أنَّ النبوَّةَ لم تُخْتَم بمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، بل هي باقيةٌ بحَسَبِ حاجةِ الأُمَّة، ويعتقدون أنَّ جبريلَ عليه السلام كان يُوحِي إلى غلام أحمد، وأنَّ نُبوَّتَه أَرْقى وأَفْضَلُ مِنْ نبوَّةِ الأنبياء جميعًا، ولهم كتابٌ مُنَزَّلٌ ـ في زعمهم ـ يحمل اسْمَ «الكتاب المبين» هو غيرُ القرآن الكريم؛ فلا قرآنَ ـ عندهم ـ إلَّا، الذي قَدَّمه أحمد القادياني، الذي يعتبرونه المسيحَ الموعود، ولا يعملون بحديثٍ إلا على ضوءِ توجيهاته؛ إذ لا نبيَّ إلا تحت سيادةِ غلام أحمد القادياني.

فالفرقةُ الأحمديةُ على الرغم مِنِ ادِّعائها الإسلامَ ظاهرًا، فإنَّ تأثُّرها بالنصرانية واليهودية والحركات الباطنية لا يخفى على مُتبصِّرٍ بسلوكهم وعقائدِهم؛ لذلك أَجْمَعَ علماءُ الأُمَّةِ مِنْ أهلِ السُّنَّةِ على كُفْرِهم، وقد صَدَرَ مِنَ الحكومة الباكستانية حكمٌ بأنها فرقةٌ خارجةٌ عن الإسلام، والحكمُ نَفْسُه صَدَرَ مِنْ رابطةِ العالَم الإسلاميِّ بمكَّة، وكذا في قرارٍ مِنْ مجلسِ هيئة كبار العلماءِ اعتبِرَ القاديانيّين فرقة كافرة.



صبرينة دلومي