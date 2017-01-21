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“المدافـئ لم تخضـع للصيـانة منـذ أكثـر من 10 سنـوات”

يناير 21, 2017 الحدث 0

“المدافـئ لم تخضـع للصيـانة منـذ أكثـر من 10 سنـوات”

خالد أحمد يفتح النار على مديري المدارس والمقتصدين:

فتحت جمعية أولياء التلاميذ النار على مديري ومقتصدي الثانوي والمتوسط، متهمة إياهم بالإهمال والتسيب، وقالت إن “صحة التلاميذ عرض الحائط نتيجة عدم إصلاح المدافئ المعطلة في المدارس”، متسائلة في نفس الوقت، عن “مصير المبلغ الذي تمنحه وزارة التربية كل سنة والمقدر بـ 140 مليون سنتيم لصيانة المؤسسات من بينها المدافئ المعطلة والمهترئة”.

هاجم رئيس اتحاد جمعية أولياء التلاميذ خالد أحمد، في حديثه لـ”وقت الجزائر”، مديري ومقتصدي المؤسسات التربوية، الذين لم يولوا أهمية لتعطل المدافئ في المؤسسات التربوية، لاسيما وأن “موسم الشتاء لهذه السنة عرف انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة وتهاطل ثلوج في بعض الولايات، مما جعل التلاميذ يدرسون في ظروف صعبة وارتعاشهم داخل الأقسام من شـــــــدة البرد وانعدام المدافــــــئ أو تعطلها”، قائلا إن “هذا الأمر جريمة كبيرة في حق التلاميذ”.
وحسب المتحدث، فإن “أغلب المؤسسات التربوية المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن، مدافئها قديمة جدا، وتحتاج للصيانة كل سنة، إلا أن هذا الأمر لم يوليه مديري ومقتصدي الثانويات والمتوسط أهمية”، مشيرا إلى أن “هذه المدافئ لم يعاد صيانتها منذ أكثر من 10 سنوات، بالرغم من أن وزارة التربية تمنح هذه المؤسسات مبلغ مقدر بـ140 مليون سنتيم لصيانة المدارس ومن بينها المدافئ، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، ليدفع التلاميذ ضريبة إهمال هؤلاء المسؤولين صحتهم لاسيما تلاميذ الطور الابتدائي، الذين يدرسون في بعض الولايات في ظروف مزرية، بسبب الانخفاض المحسوس في درجة الحرارة وتساقط الثلوج، وهذا ما يؤثر على تحصيلهم الدراسي، بسبب عدم قدرتهم على التركيز من شدة البرد”.
وطالب رئيس اتحاد جمعية أولياء التلاميذ خالد احمد، وزيرة التربية نورية بن غبريط، بـ”تشكيل لجنة خاصة وفتح تحقيق معمق للكشف عن المتسببين في المتلاعبين بصحة التلاميذ، وعدم تصليح المدافئ داخل الأقسام، في جميع الأطوار”.
ومن جهتها، كشفت مصادر عليمة، أن بعض التلاميذ رفضوا دخولهم إلى الأقسام، في بعض المؤسسات التربوية، بسبب عدم توفر وسائل التدفئة، مطالبين المديرة بـ”إيجاد حل وإصلاح المدافئ، حتى يستطيع التلاميذ الجلوس في الأقسام واستيعاب الدروس”.


صبرينة دلومي

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