“المخططات الإرهابية حركيــة بينمـــا إستراتيجيات بعــض الــدول ثابتـــة “

رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة أحمد ميزاب لـ”وقت الجزائر”:

أكد، أمس، أحمد ميزاب، رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة، “أن التنظيمات الإرهابية أصبحت توظف تكتيكات بديلة لتحقيق أهدافها، والعلميات الأخيرة التي نشهدها، تحاول من خلالها الإبلاغ بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة الانتقال إلى وضع مغاير، وذلك بتوظيف الخلايا المجهرية، مستدلا في ذلك لما شهده شهر ديسمبر الفارط، أين اتسعت فيه رقعة العمليات في نقاط متعددة وبطريقة ممنهجة ومنظمة وبتوظيف أسلوب الذئاب المنفردة وضرب مناطق متفرقة لبعث دلالة عالمية الظاهرة.

“وقت الجزائر”: كيف تفسرون تصاعد حدة العمليات الإرهابية التي استهدفت المناطق السياحية في عدد من دول مثل مصر وتونس وتركيا؟

أحمد ميزاب: تصاعد العمليات الإرهابية، يعود إلى سعي هذه التنظيمات توقيع سجل نهاية السنة، بحيث يكون أكثر دموية وأكثر عشوائية، فلاحظنا كيف أن شهر ديسمبر اتسعت فيه رقعة العمليات في نقاط متعددة وبطريقة ممنهجة ومنظمة، وهو ما يدل على التخطيط والتنسيق واختيار التوقيت والمكان بعناية، وبتوظيف أسلوب الذئاب المنفردة وضرب مناطق متفرقة لبعث دلالة عالمية الظاهرة.

ألا تعتقدون أن التنظيمات الإرهابية تتبنى نهجًا جديدًا في تنفيذ عملياتها؟

هي لا تتبنى نهجا جديدا، وإنما توظف تكتيكات بديلة لتحقيق أهدافها، وتسعى من خلالها إلى توجيه عدة رسائل بأنها لازالت في وضعية المبادرة، وأن رقعتها في اتساع وليس العكس، وتود من خلال هذه العمليات، إبلاغ بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة الانتقال إلى وضع مغاير، وذلك بتوظيف الخلايا المجهرية.

هل أداء القطاع السياحي سيشهد مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة؟

هذه العمليات، خاصة التي ضربت مصر وتركيا وسبقتها تونس شهر مارس2016، أثرت سلبا على القطاع السياحي، مما انعكس بشكل مباشر على اقتصادات تونس ومصر، وبصورة غير مباشرة على اقتصاد تركيا، فالسائح الأجنبي أضحى يصنف هذه المناطق المستهدفة في الخانة الحمراء أي الدول التي يفضل تجنبها، وهنا نقف أن الهدف الأساسي من هذه العمليات بلغ الهدف الرئيسي له، وهو ضرب قطاع حساس يشكل شريان أساسي.

هذا معناه أنها ستؤثر من دون شك على الاقتصادات الإقليمية؟

أكيد أن الكل يتفاعل مع بعضه ويؤثر إقليميا، فانعدام الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط في ظل “تعشعش” الإرهاب والأزمات مثل ما هو الحال كذلك بمنطقة شمال إفريقيا، ستكون له انعكاساته السلبية إقليميا، ويجعل من استمرار حالة الانفلات الأمني مرشحة للاستمرار، لأن العامل الاقتصادي يلعب دورا.

ألا تعتقدون أن التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” تختار توقيت حاسم ومؤثرة لتنفيذ عملياتها كالمناسبات؟

تشريح العمليات الإرهابية وطريقة تنفيذها والتوقيت والمكان الذي يتم اختياره، يؤكد أنها عمليات مدروسة ومنظمة ومهيأة، وبالتالي لم تتم بطرق عشوائية، وإنما تم التحضير والتهيئة لها سواء زمنيا أو لوجيستيا وحتى تنظيميا وبشريا، فالعمليات تجعلنا نقول إن المواقع حددت مسبقا، وكانت عملية متابعة وتحديد الثغرات للتنفيذ.

هل يمكننا القول إن التنظيمات الإرهابية تتبنى تكتيكات أخرى تقوم على تنفيذ الحوادث الإرهابية بتكرارية عالية بالمواقع السياحية؟

أكيد أن التنظيمات الإرهابية تتكيف وتكيف عملياتها والتطورات الحاصلة، وتنتهج أسلوب تغيير التكتيكات، فالعمليات الإرهابية تعتمد على عنصر المفاجئة، وهذا يستدعي تغييرا مستمرا للتكتيكات، فهي ظاهرة متغيرة وتتسم بالحركية، لكنها تحافظ على استهداف المواقع الحيوية والإستراتيجية.

هل أن التكتيكات التي تقبل الجماعات الإرهابية على تنفيذها هي استهداف الشخصيات الأجنبية السياسية أو الدبلوماسية في دول الإقليم؟

التكتيكات تتغير وفق الواقع ووفق الإستراتيجيات المتبناة في إطار الحرب على الإرهاب، لكن تظل الأهداف متغيرة حسب الضرورة وأهمية العملية، من خلال بعدها الإعلامي والتسويق والمدى الزمني لارتدادات تلك العملية.

سبق وأن ذكرت مراقبة المواقع المستهدفة يسمح للتنظيمات بالقيام بتحديد الثغرات والزاوية التي يمكن من خلالها تنفيذ العملية، أما الأمر الآخر قلت الظاهرة الإرهابية متغيرة غير ثابتة وتتسم بالحركية، بالمقابل إستراتيجيات بعض الدول ثابتة، وهو ما يدفع بوقوع أخطاء والأهم من يمتلك المعلومة وكيف يوظفها.

هل أن التوترات الأمنية ستقلل من مكاسب القطاع السياحي ؟

أكيد، حالة الفلتان الأمني والفوضى والأزمات العابرة للإقليم وتنامي الظاهرة الإرهابية العابرة للأوطان، سيؤثر بشكل كبير وسلبي على السياحة والأداء الاقتصادي، فما تعرفه المنطقة شكل من أشكال التدمير الصامت.

ألا تعتقدون أن العمليات الإرهابية ستظل محل قلق كبير لدى السياح، بما يجعل استعادة صورة القطاع السياحي أكثر صعوبة ويستغرق فترة أطول بالتعامل مع مكافحة الإرهاب؟

أكيد صعب، أن تستعيد المشهد دون آثار سلبية وصعب في توقيت بسيط أن تستعيد ثقة السائح، فالسياحة ثقة وضمانات، بالتالي من الصعب أن تقنع السائح بأن الأمور الأمنية مضبوطة 100بالمائة، وإنما تحتاج لفترة قد نسميها فترة إعادة بناء الثقة.

سأله: لخضر داسة