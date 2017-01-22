“المحبوس فخار كمال الدين محل تكفل طبي ومتابعة يومية”

مديرية السجون تأسفت لتشهير محاميه بحال موكله وتؤكد:

أكدت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمس، أن المحبوس كمال الدين فخار المتابع قضائيا على خلفية أحداث العنف، التي عرفتها غرداية والمضرب عن الطعام منذ 3 جانفي 2017، محل تكفل طبي ومتابعة يومية.

وأوضحت المديرية في بيان لها، ان المحبوس كمال الدين فخار، المتهم في إطار التحقيق القضائي تبعا لأحداث غرداية، المتواجد بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالمنيعة، قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 3 جانفي 2017، مؤكدة ان المعني محل تكفل طبي ومتابعة يومية.

وذكر المصدر ذاته أن المعني قد تم تحويله يوم 15 جانفي 2017 إلى مستشفى المنيعة، ثم إلى المستشفى الجامعي بالأغواط، بغرض مواصلة الرعاية الصحية.

وأوضحت المديرية ان المعني بالأمر يتلقى بصفة منتظمة زيارة موكله الأستاذ دبوز صالح، والزيارة الأخيرة كانت يوم 19 جانفي 2017 ، إلا أنه مازال مصرا على مواصلة الإضراب عن الطعام، بالرغم مما قد يسببه ذلك من ضرر على صحته وخطورة على حياته.

وعبرت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحسب البيان ذاته، عن أسفها لموقف الأستاذ دبوز صالح، الذي كان من واجبه حث موكله على العدول عن الإضراب عن الطعام، بدل استغلال وضعيته الصحية والتشهير بها عبر وسائل الإعلام.

ربيع. م