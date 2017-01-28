المجمع البــــتــرولي يتـــوج بــاللقـــب

البطولــــة العربيــة للكرة الطائرة سيدات

توجت بعد ظهر أمس الأول، كبريات المجمع البترولي بطلات الجزائر بعد فوزهن على النجم الرياضي لناصرية بجاية بقاعة متعددة الرياضات للدويرة بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد (28-30 و25-13 و16-25 و26-24).

أظهرت لاعبات بجاية في بداية اللقاء عزيمة كبيرة لكنهن لم يتمكن من تشكيل الخطر على لاعبات المجمع البترولي فقط خلال الشوط الأخير الذي انتهى بفرق ضئيل بعد تنافس شديد استغرق عشرين دقيقة.

وكانت فتيات المجمع البترولي المستفيدات من خدمات لاعبات دوليات من نيجيريا، يتمتعن باللياقة البدنية العالية ومن قائدة خدمات لاعبات الفريق ذات الخبرة والتجربة لم تتركن أي فرصة لفريق الخصم الذي لم يتمكن من منع العاصميات من توقيع التتويج بالبطولة، بعد فوزهن بأربعة عشرة مواجهة، من دون انتظار بقية المواجهات المبرمجة، وسبق للمجمع البترولي أن فاز بجميع مواجهات البطولة من دون أن يسجل أي خطا الأمر الذي سيمكنه من المشاركة في البطولة العربية للأمم المقبلة.

وعقب نهاية المباراة أهدت لاعبات المجمع البترولي ذات التتويج، لكل من آزر الفريق من بعيد أو قريب وإلى المدرب ومسؤولي نادي المجمع البترولي الذين ساعدوهم على افتكاك لقب البطولة، وذلك دون نفي شجاعة المتنافسات اللواتي لم ييأسن حتى نهاية اللقاء.

وفي جدول ترتيب البطولة الوطنية، احتل نادي ناصرية بجاية المركز الثاني، فيما جاء نادي مولودية بجاية في المركز الثالث، وذلك في انتظار الدخول في مواجهات كأس الجزائر المقررة الأسبوع المقبل.

نادية. غ