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“الماجيك” فخور بمرافقة “الخضر”

يناير 13, 2017 همسات 0

“الماجيك” فخور بمرافقة “الخضر”

تحدث الدولي الجزائري السابق، مجيد بوقرة، عن تجربته الجديدة مع المنتخب الوطني، وذلك مباشرة بعد الوصول إلى الغابون مساء الخميس المنقضي، للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017. واعتبر “الماجيك” أن عودته إلى “الخضر” في الطاقم الفني، بعد فترة لم تتجاوز السنتين بعد اعتزاله في شهر مارس 2015، يعتبر أمرا غريبا، لكن في نفس الوقت يشعره بالفخر، لأنه يؤدي مهمة وطنية، مؤكدا لموقع “دي.زاد.فوت” أن مهمته بمثابة قائد لاعبين خارج الملعب أو هو أخوهم الأكبر في العائلة، التي يشكلونها.

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