آخر تحديث : يناير 9th, 2017 9:36 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

الكشـف عـن مواقـع سكنـات مكتتبـي “عـدل2”

يناير 09, 2017 الحدث 0

الكشـف عـن مواقـع سكنـات مكتتبـي “عـدل2”

بدايــة مــن اليــــــوم

تشرع، اليوم، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، في الرد على مكتتبي 2013 في برنامج “عدل 2″، والذين قاموا باختيار مواقع سكناتهم، بعد أن قامت الوكالة بفتح الموقع المخصص لذلك في 26 ديسمبر الماضي.

تخص عملية اختيار المواقع بالنسبة لمكتبي “عدل 2” ما يقارب 120 ألف مكتتب، منهم 40 ألف بالعاصمة فقط، حيث سمحت العملية لحد الآن لحوالي 70 ألف مكتتب من اختيار مواقع سكناتهم كمرحلة أولى قبل استكمالها شهر مارس المقبل.
وفي هذا الصدد، أكد وزير السكن والعمران والمدنية عبد المجيد تبون، أن عملية اختيار المكتتبين في صيغة “عدل2” لمواقعهم السكنية مستمرة إلى غاية الانتهاء منها، على أن تتلوها عملية استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني، عكس ما تم ترويجه أن المكتتبين سيسددون 3 أشطر المتبقية دفعة واحدة.
كما تعهد الوزير في نفس السياق، بإسكان كامل مكتتبي عدل 2001 و2002، في غضون الثلاثي الأول من السنة الجارية، مفيدا أن المكتتبين في هذه الصيغة، شرعوا في دفع الشطر الثاني واستلام قرارات التخصيص.
وبخصوص الحصة الإضافية التي سيتم الشروع فيها خلال 2017 عبر جميع الولايات، ستشمل 120 ألف وحدة سكنية، والتي تدعم بها مؤخرا برنامج البيع بالإيجار “عدل” في 38 ولاية وتندرج هذه الحصص السكنية الجديدة في إطار”التكفل بتغطية العجز المسجل في عدة ولايات، بالنظر لعدد المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار والوفاء بالالتزامات الرامية إلى تلبية طلباتهم في كل ولاية”.
كما ستسمح هذه الحصص السكنية الإضافية بتغطية طلبــــــــات مكتتبي 2001-2002 (عدل1) ومكتتــــــبي 2013 (عدل2) والبالغ عددهم إجمالا 508.665 مكتتب.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، أعلن الخميس الماضي عن برمجة حصة سكنية إضافية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” تقدر بـ120 ألف وحدة، وهو ما يرفع عدد السكنات المسجلة ماليا في هذا البرنامج الذي انطلق في 2013 إلى 470 ألف وحدة.

عبد المطلب.ع

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 09, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 08, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 07, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 06, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 04, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 03, 2017

همسات

بوتفليقـــة يعــــزي الإيرانيــــين

بوتفليقـــة يعــــزي الإيرانيــــين

يناير 09, 2017 0

بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية،...
اقرأ المزيد
مجانــي يغـــادر “الليغـــــــا”

مجانــي يغـــادر...

يناير 09, 2017 0

السفيــر الألمانـــي عنــد هامـــل

السفيــر الألمانـــي...

يناير 09, 2017 0

بوتفليقـة يهنّئ رياض محرز

بوتفليقـة يهنّئ رياض محرز

يناير 08, 2017 0

تغريـدة بـن لشهـب

تغريـدة بـن لشهـب

يناير 08, 2017 0

“وقت الجزائر” تحرك وزارة الأشغال العمومية

“وقت الجزائر” تحرك وزارة...

يناير 08, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  