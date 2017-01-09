الكشـف عـن مواقـع سكنـات مكتتبـي “عـدل2”

بدايــة مــن اليــــــوم

تشرع، اليوم، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، في الرد على مكتتبي 2013 في برنامج “عدل 2″، والذين قاموا باختيار مواقع سكناتهم، بعد أن قامت الوكالة بفتح الموقع المخصص لذلك في 26 ديسمبر الماضي.

تخص عملية اختيار المواقع بالنسبة لمكتبي “عدل 2” ما يقارب 120 ألف مكتتب، منهم 40 ألف بالعاصمة فقط، حيث سمحت العملية لحد الآن لحوالي 70 ألف مكتتب من اختيار مواقع سكناتهم كمرحلة أولى قبل استكمالها شهر مارس المقبل.

وفي هذا الصدد، أكد وزير السكن والعمران والمدنية عبد المجيد تبون، أن عملية اختيار المكتتبين في صيغة “عدل2” لمواقعهم السكنية مستمرة إلى غاية الانتهاء منها، على أن تتلوها عملية استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني، عكس ما تم ترويجه أن المكتتبين سيسددون 3 أشطر المتبقية دفعة واحدة.

كما تعهد الوزير في نفس السياق، بإسكان كامل مكتتبي عدل 2001 و2002، في غضون الثلاثي الأول من السنة الجارية، مفيدا أن المكتتبين في هذه الصيغة، شرعوا في دفع الشطر الثاني واستلام قرارات التخصيص.

وبخصوص الحصة الإضافية التي سيتم الشروع فيها خلال 2017 عبر جميع الولايات، ستشمل 120 ألف وحدة سكنية، والتي تدعم بها مؤخرا برنامج البيع بالإيجار “عدل” في 38 ولاية وتندرج هذه الحصص السكنية الجديدة في إطار”التكفل بتغطية العجز المسجل في عدة ولايات، بالنظر لعدد المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار والوفاء بالالتزامات الرامية إلى تلبية طلباتهم في كل ولاية”.

كما ستسمح هذه الحصص السكنية الإضافية بتغطية طلبــــــــات مكتتبي 2001-2002 (عدل1) ومكتتــــــبي 2013 (عدل2) والبالغ عددهم إجمالا 508.665 مكتتب.

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، أعلن الخميس الماضي عن برمجة حصة سكنية إضافية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” تقدر بـ120 ألف وحدة، وهو ما يرفع عدد السكنات المسجلة ماليا في هذا البرنامج الذي انطلق في 2013 إلى 470 ألف وحدة.

عبد المطلب.ع

