“الكشافة تطمح لبلوغ 100 ألف منخرط نهاية 2017”

القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية محمد بوعلاق:

أكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية محمد بوعلاق، مؤخرا أن منظمته الكشفية تسعى حاليا إلى توسيع العضوية من 80 ألف إلى 100 ألف منخرط على المستوى الوطني إلى غاية أواخر 2017.

وأوضح القائد العام للكشافة في كلمة له في أشغال الدورة الـ30 للمجلس الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية أن “من بين طموحات المنظمة الكشفية بلوغ 100 ألف منخرط على المستوى الوطني إلى غاية أواخر سنة 2017”، معتبرا الكشافة بمثابة “مدرسة حقيقية في تربية النشء بزرع مبادئ التضامن والمحبة والتسامح والانضباط”.

وذكر بوعلاق لدى عرضة الخطوط العريضة لنشاط المنظمة الكشفية في 2017 أنه سيتم خلال نهاية جانفي “إطلاق مشروع برنامج التسيير الالكتروني للإدارة أو العضوية على مستوى القيادة العامة ليتم بعد ذلك تعميمها على جميع ملحقات الكشافة”.

كما ستعمل المنظمة على “تحقيق الجودة التربوية في البرامج والأنشطة وعلى تعزيز الدور الريادي للشباب في المجتمع وتحسين الصورة الكشفية على المستويين الوطني والدولي وتنمية الموارد البشرية أيضا”.

ودعا القائد العام بالمناسبة جميع الشركاء إلى الالتفاف حول هذه المدرسة التربوية التي ستظل كما قال “ثابتة على عهد شهداء الثورة التحريرية” في خدمة الوطن الذي يعرف كما قال “تحديات كبيرة في مختلف المجالات”.

وقال في هذا الإطار إن “الجزائر استطاعت أن “تحافظ على أمنها واستقرارها وتحقق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات”، داعيا الجميع لاسيما الشباب منهم إلى المساهمة أكثر لتحقيق التنمية الاقتصادية”.

وأشار القائد العام للكشافة إلى أهم النشاطات الكشفية التي تجسدت في 2016 مذكرا بالتجمع الوطني الأول لقادة الأفواج الكشفية بمشاركة أزيد من 100 ألف قائد إلى جانب إعادة بعث عمل اتحاد المغرب العربي الكشفي بعد تجميده لمدة 20 سنة.

من ناحيته، أشاد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي بـ”الدور الريادي الذي تقوم به الكشافة في تربية النشء وتحسيس الشباب بضرورة المساهمة في تحقيق التنمية ومكافحة الآفات الاجتماعية”.

واعتبر الوزير الكشافة بمثابة “مدرسة لترسيخ المحبة والتلاحم وتعزيز التضامن والعمل التطوعي والانضباط والمصالحة وتثمين روابط الوحدة الوطنية”.

وتعد الكشافة -كما قال ولد أعلي- شريكا لا مناص منه في “مكافحة الآفات الاجتماعية ومرافقة الشباب للتخلص من الصعوبات التي يواجهونها لاسيما في المجالات المهنية والتربوية والبيئية”.

في حين، دعا والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ الشباب إلى “الاستلهام بقيم أبناء المنظمة الأوائل أمثال مؤسسها الشهيد محمد بوراس في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وتحقيق التنمية ومكافحة كافة الآفات الاجتماعية”.

كما تم من خلال اللقاء الذي دام يومين تقديم ومناقشة التقرير العام لسنة 2016 وكذا مناقشة والمصادقة على التقرير المالي إلى جانب عرض ومناقشة والمصادقة على الخطة العامة لسنة 2017 وتجديد اللجان الخاصة بالمراقبة المالية والانضباط واللجنة الفنية.



و.أ.ج/ ق.م