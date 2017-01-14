القوات العراقية تحارب في جامعة الموصل

عثــرت على مـــواد كيمــــاوية

قال ضباط، إن القوات الخاصة العراقية تقاتل متشددي تنظيم الدولة الإسلامية داخل حرم جامعة الموصل أمس، في ثاني يوم من الاشتباكات العنيفة بالمجمع، وعثرت على مواد كيماوية استخدمت في محاولة تصنيع أسلحة.

قال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من جهاز مكافحة الإرهاب لصحفية من “رويترز” في المجمع، إن الاشتباكات لا تزال مستمرة. وقال إن القوات دخلت الجامعة ومشطت المعهد التقني وكليتي الأسنان والآثار.

وأضاف أنه سيتم تحرير الجامعة بالكامل في غضون ساعات.

كانت قوات جهاز مكافحة الإرهاب احتشدت في مقصف الجامعة، وبينما كانت تفتح خريطة للمنطقة حلقت طائرة بدون طيار يشتبه أنها تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية فوقها فأطلقت القوات النار عليها.وقال سامي العارضي، وهو قائد في جهاز مكافحة الإرهاب، إن القوات العراقية عثرت أيضا على مواد كيماوية استخدمها التنظيم في محاولة تصنيع أسلحة.

وتقول الأمم المتحدة إن المتشددين استولوا على مواد نووية كانت تستخدم في أغراض البحث العلمي بجامعة الموصل عندما اجتاحوا المدينة ومناطق واسعة من شمال العراق وشرق سوريا في 2014.وكان مسؤولون أمريكيون وجماعات حقوقية وسكان، قالوا إن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم مواد كيماوية بينها غاز الخردل في عدد من الهجمات بالعراق وسوريا.

وستكون استعادة السيطرة على الجامعة مكسبا استراتيجيا مهما، وستسمح للقوات العراقية بتقدم أسرع نحو نهر دجلة الذي يقول ضباط بالجيش، إن القوات ستتمكن من أن تشن الهجمات منه على غرب المدينة الذي يخضع لسيطرة المتشددين.

وكالات