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القوات العراقية تتقدم في الموصل

يناير 10, 2017 دولي 0

القوات العراقية تتقدم في الموصل

بينما الأمم المتحدة تحذر من زيادة الضحايا المدنيين

قال متحدث عسكري أمس، إن القوات العراقية شقت طريقها داخل اثنين من الأحياء الأخرى الواقعة جنوب شرق الموصل، لكن تقدمها تباطأ بسبب تكتيك تنظيم الدولة الإسلامية باستخدام المدنيين كغطاء.

قالت الأمم المتحدة، إن الضحايا المدنيين توافدوا على المستشفيات القريبة في الأسبوعين الماضيين مع زيادة حدة القتال في آخر معقل رئيسي للتنظيم المتشدد في العراق.
وتسارعت وتيرة تقدم القوات الخاصة في شرق وشمال شرق المدينة في هجوم جديد بدأ منذ مطلع العام الحالي ووصلت القوات التي تدعمها الولايات المتحدة لأول مرة إلى نهر دجلة الذي يقسم المدينة لشطرين.
لكن القتال في الأحياء الواقعة جنوب شرق الموصل كان أكثر صعوبة.وقال العقيد عبد الأمير المحمداوي، المتحدث باسم وحدات الاستجابة السريعة بالشرطة الاتحادية إن التحدي هو أن متشددي الدولة الإسلامية يختبئون بين العائلات المدنية لذلك التقدم بطيء وحذر جدا.
وأضاف أن وحدات الاستجابة السريعة ووحدات الجيش العراقي شقت طريقهـــــا داخل حي فلسطين وحي ســــــــومر في اليوم الأخير لكن متشددي الدولة الإسلامية كــــــــــانوا يطلقون النار على المدنيين الذيـــن يحاولون الفرار.
وقال إن العائلات عندما ترى القوات العراقية قادمة تفر من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد باتجاه القوات وهي تلوح برايات بيضاء وإن المتشددين يقصفونهم بقذائف المورتر والقنابل الحارقة ويطلقون النار عليهم.وأضاف أن أي حي ينسحب منه المتشددون يقومون بقصفه عشوائيا وأن القصف يكون ثقيلا.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن قرابة 700 شخص نقلـــــــوا إلى مستشفيات في مدن واقــــــــــعة في مناطق يسيطر عليها الأكراد خارج الموصـل في الأسبوع الماضي، وإن أكثـــــر من 817 شخص طلبوا علاجا بالمستشفى في الأسبوع الذي سبقه.


وكالات

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