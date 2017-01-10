القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا

كان يحمل سكينا بالضفة الغربية

قتل جنود إسرائيليون فلسطينيا، قال الجيش إنه حاول مهاجمتهم خلال مداهمة أمس، لاعتقال من يشتبه أنهم متشددون في مخيم للاجئين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، “نفذت قوة من جيش الاحتلال جريمة جديدة عندما أقدمت على اقتحام مخيم الفارعة قرب نابلس فجر اليوم وقامت بترويع الأهالي عبر اقتحام منازلهم بأسلوب العصابات الإجرامية من بينها منزل الشهيد والأسير المحرر محمد الصالحي (32 عاما) الذي أقدم جنود الاحتلال على إعدامه بدم بارد أمام والدته وتركوه ينزف على الأرض حتى استشهاده دون السماح بإسعافه.”

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن مهاجما مسلحا بسكين حاول طعن جنود إسرائيليين خلال عملية للقبض على مشتبه بهم في مخيم الفارعة للاجئين قرب مدينة نابلس الفلسطينية.

وأضاف “طالبت القوات المهاجم بالتوقف ونتيجة تقدمه المستمر أطلقت القوات النار باتجاهه مما أدى إلى وفاته.”وتنفذ القوات الإسرائيلية مداهمات في الضفة الغربية من حين لآخر بحثا عمن يشتبه أنهم متشددون وعن مخابئ الأسلحة. ولم تجر عملية أمس على ما يبــــــدو ردا على هجوم بشاحنة نفذه فلسطيني دهس جنودا إسرائيليــــين، مما أدى إلى مقتل أربعة منهم يوم الأحد في القدس.



وكالات

