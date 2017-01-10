القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا

آخر تحديث : يناير 10th, 2017 9:09 مساءً
يناير 10, 2017 Wakteldjazair دولي 0
كان يحمل سكينا بالضفة الغربية
قتل جنود إسرائيليون فلسطينيا، قال الجيش إنه حاول مهاجمتهم خلال مداهمة أمس، لاعتقال من يشتبه أنهم متشددون في مخيم للاجئين بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، “نفذت قوة من جيش الاحتلال جريمة جديدة عندما أقدمت على اقتحام مخيم الفارعة قرب نابلس فجر اليوم وقامت بترويع الأهالي عبر اقتحام منازلهم بأسلوب العصابات الإجرامية من بينها منزل الشهيد والأسير المحرر محمد الصالحي (32 عاما) الذي أقدم جنود الاحتلال على إعدامه بدم بارد أمام والدته وتركوه ينزف على الأرض حتى استشهاده دون السماح بإسعافه.”
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن مهاجما مسلحا بسكين حاول طعن جنود إسرائيليين خلال عملية للقبض على مشتبه بهم في مخيم الفارعة للاجئين قرب مدينة نابلس الفلسطينية.
وأضاف “طالبت القوات المهاجم بالتوقف ونتيجة تقدمه المستمر أطلقت القوات النار باتجاهه مما أدى إلى وفاته.”وتنفذ القوات الإسرائيلية مداهمات في الضفة الغربية من حين لآخر بحثا عمن يشتبه أنهم متشددون وعن مخابئ الأسلحة. ولم تجر عملية أمس على ما يبــــــدو ردا على هجوم بشاحنة نفذه فلسطيني دهس جنودا إسرائيليــــين، مما أدى إلى مقتل أربعة منهم يوم الأحد في القدس.
وكالات
يناير 10, 2017 0قالت، أمس، مصادر عليمة لـ«وقت الجزائر”، إن وزير النقل بوجمعة طلعي، وصلته معلومات دقيقة حول ما يحدث من...
يناير 10, 2017 0
يناير 10, 2017 0
يناير 09, 2017 0
يناير 09, 2017 0
يناير 09, 2017 0
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
ديسمبر 28, 2016 0رئيس نقابة الأطباء الممارسين،...
يناير 10, 2017 0نفّذت قوّات تابعة للتحالف...
يناير 09, 2017 0أطلق أحمد موسى، الإعلامي المقرب...
يناير 08, 2017 0كان لأمّي رحمها الله صندوق كبير...
يناير 08, 2017 0المبدأ الذرائعي في السياسة،...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...