آخر تحديث : يناير 21st, 2017 7:24 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

القهوة والشـاي يقلّلان خطر الوفاة بأمراض القلب

يناير 21, 2017 مجتمع 0

القهوة والشـاي يقلّلان خطر الوفاة بأمراض القلب

دراسة حديثة تكشف:

أفادت دراسة أمريكية حديثة أن تناول القهوة والشاي يقلّل الوفيات الناجمة عن الالتهابات المزمنة، من خلال تقليل المواد الكيميائية في الدم التي يمكن أن تؤدي لوقوع أزمات ووفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأجرى الدراسة باحثون في „معهد المناعة وزرع الأعضاء والعدوى“، التابع لجامعة ستانفورد الأمريكية، ونشرت نتائج الدراسة في دورية (Nature Medicine) العلمية.
وأوضح الباحثون أن مادة الكافيين الموجودة في القهوة والشاي تحول دون تراكم مواد كيميائية معينة في الدم مما يمنع حدوث الالتهابات المزمنة في الأوعية الدموية.
وأضافوا أن التهاب الأوعية الدموية يلعب دورا رئيسيا في الإصابة بأزمات قلبية، بالإضافة إلى أمراض الشيخوخة.
وتوصل الباحثون أيضا إلى أن مادة „الثيوبرومين“ الموجودة في الشكولاطة لها تأثير مضاد للالتهاب أيضا.
ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يميلون إلى تناول القهوة والشاي لديهم مستويات منخفضة من الالتهابات المزمنة.
وقال قائد فريق البحث، الدكتور ديفد فورمان إن „أكثر من 90% من الأمراض المتعلقة بالتقدم في السن مرتبطة بالالتهاب المزمن“.
وأضاف „من المعروف أن تناول الكافيين مرتبط بإطالة العمر، وكثير من الدراسات أوضحت هذا الارتباط، ونحن توصلنا إلى السبب المحتمل لحدوث ذلك“.


وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 20, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 18, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 17, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 16, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 15, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 14, 2017

همسات

سيدة تضع مولودها في سيارة إسعاف

سيدة تضع مولودها في سيارة إسعاف

يناير 20, 2017 0

وضعت، أول أمس، سيدة تقطن بمنطقة “أولاد بوراس” التابعة للقتلة الزرقاء شرق سطيف، مولودها في سيارة الإسعاف...
اقرأ المزيد
الثلـــوج تنظــــف الشـــــوارع

الثلـــوج تنظــــف...

يناير 20, 2017 0

“التدفئة” غائبة بمدارس العاصمة

“التدفئة” غائبة بمدارس...

يناير 20, 2017 0

وزارة التجارة تسلم مهامها إلى المواطن

وزارة التجارة تسلم مهامها...

يناير 20, 2017 0

دراجي يدافع على أبو تريكة

دراجي يدافع على أبو تريكة

يناير 18, 2017 0

“الأفلان” يطلق قناته التلفزيونية

“الأفلان” يطلق قناته...

يناير 18, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  