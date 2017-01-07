القمامة والكلاب المتشردة تهدد صحة سكان حي بزيوش

أضحت الوضعية البيئية للحي السكني بزيوش بالمدية تنبئ بخطر صحي نتيجة الانتشار الفادح للنفايات التي اكتست المكان وشوهت الديكور العمراني له، حيث أعرب لنا العديد من المواطنين في حديثهم لـ«وقت الجزائر” عن استيائهم وتذمرهم من الحالة التي آل إليها هذا الأخير، بعدما أصبحت القاذورات الصورة الدائمة للمجمع السكني والتي تسببت فيها السلوكات غير الحضرية للقاطنين بالحي والرمي العشوائي لنفاياتهم المنزلية، بعد انقضاء ساعات مرور شاحنات النظافة.

وأوضح محدثونا بأن تعمد السكان إلى رمي فضلاتهم بطريقة عشوائية دون احترام لا للبيئة المحيطة بهم ولا لقوانين النظافة، هو الذي حول المكان لمزبلة عمومية على طول شوارعها حتى أنها باءت أمرا محرجا للقاطنين بالحي من قدوم غرباء والتجول بالمكان الذي بات يشمئز منه العابر والناظر. حيث حمّل المواطنون الوافدون إليه المسؤولية الكاملة للقاطنين بالحي والذين تمادوا في سلوكياتهم، كما أرجع المواطنون المسؤولية للبلدية بعد الغياب المتكرر لأعوان النظافة الذين يتأخرون في أداء واجبهم وبأكمل وجه في وسط الحي، إذ صرح لنا السكان أن وقت مرور الشاحنات غير منظم وهو الأمر الذي يدفعهم لوضع نفاياتهم في كل الأوقات، كما أن حمل النفايات بعد امتلاء الشاحنة المخصصة يعد أمرا مستحيلا، إذ أنه وحسب تأكيدات القاطنين أن أعوان النظافة مكلفون بملء الشاحنة فقط ليتركوا ما تبقى للمرات المقبلة، وهذا ما جعل النفايات تتراكم بشكل رهيب وتعم المكان الذي حولته لكومة قمامة.

أما فيما يخص انتشارها فهذا يعود – حسب أقوالهم- لمحاولة إيجاد القاطنين مكانا شاغرا لرميها لتتسبب الرياح وبعض التصرفات غير الحضرية للمواطنين بالحي، من تأزم الوضع بالمجمع السكني الذي بات حديث المارة والأحياء المجاورة.

وفي هذا الصدد، يطالب السكان السلطات المحلية بمضاعفة عدد أعوان النظافة وساعات عملهم تفاديا لاستياء الوضعية وتفاديا لانتشار الأمراض والأوبئة، كما أن الانتشار الفادح للحشرات والحيوانات الضارة أصبح يقلق المواطنين، حيث بات فتح النوافذ للتهوية أمرا مستحيلا، ناهيك عن تواجد الجرذان التي احتلت المكان وانتشار كبير للكلاب المسعورة التي أصبحت تشكل خطرا على سكان الحي وصحتهم.



إعداد/بلال. موزاوي