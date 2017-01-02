آخر تحديث : يناير 2nd, 2017 8:37 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

“القلعة” الكويتية و”أماني” السعودية تـؤكـدان حـضورهـما بالجزائر

يناير 02, 2017 فن وثقافة 0

“القلعة” الكويتية و”أماني” السعودية تـؤكـدان حـضورهـما بالجزائر

ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي

مسرحية كويتية وأخرى سعودية ستمثلان الحركة المسرحية في دول مجلس التعاون الخليجي في مهرجان المسرح العربي في دورته التاسعة، التي تستضيفها الجزائر في الفترة بعد أسبوع، وتنظمها هيئة “عربي نيوز” للمسرح.

سيكون على العرض الكويتي “القلعة” مواجهة 7 عروض مسرحية من أنحاء العالم العربي من بينها مصر وتونس والجزائر والمغرب والعراق والأردن. مسرحية “القلعة” تأليف الكاتب العراقي عبد الأمير شمخي وإخراج الكويتي علي الحسيني وبطولة الثنائي أحمد السلمان وفيصل العميري وتقديم فرقة المسرح الكويتي، التي كانت قد فازت في العام الماضي بجائزة “القاسمي” لأفضل عرض مسرحي عن مسرحية “صدي الصمت”.
أما المسرحية السعودية “مسرحية أماني” للمخرج ياسر الحسن فتمثل واحدة من التجارب المسرحية، التي تعنى بحضور المرأة من خلال فنانة سعودية شابة تبلغ من 15 عاماً، وتمثل حضورا إبداعيا متميزا. ولهذا قررت لجنة اختيار العروض تقديم هذه التجربة بعيداً عن التنافس الرسمي ومنها الفرصة للعرض أمام أكثر من 600 من أهم صناع المسرح في العالم العربي.
وقد وصف المخرج السعودي ياسر الحسن تجربة مسرحية “أماني” بأنها محاولة لاكتشافات إبداعيـــــة سعودية تمثل مرحلة متجددة من تاريخ ومسيرة المسرح السعـــودي الجديد. والعمل من بطولة أشرف السيهاني، سعود الصفيان، وياسر الحسن، وحسن الخلف، ولين السيوفي، وحسن العلي، وكميل العلي وأحمد العلي.
كما يتصدى العرض السعودي للأكاذيب التي قد يختلقها البعض حتى يبيعون بضاعتهم من “الأماني والنصائح والأمل”، من خلال بيع الوهم للبسطاء الذين قد يتمــــسكون بأي شيء حتى يعطوا معنى وشكلاً آخر لحياتهم المتعبة، وكيف يستغلهم بائعو الأماني هؤلاء، بمحاكاة مسرحية للواقــــع الذي يعيشه الكثير من الناس في حياتنا.
هذا.. وقد تم تسمية الدورة الجديدة لمهرجان المسرح العربي باسم المسرحي الجزائري الراحل “عز الدين مجوبي” وستـــتواصل عروضها على كامل التراب الجزائري ومن بينها مدن الجزائر ووهــــران ومستغانم وغيرها من المدن الجزائرية في الفترة من 10-20 جانفي 2017.


القسم الثقافي

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 01, 2017
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 30, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 28, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 27, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 26, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 25, 2016

همسات

جزائريون محتجـزون في تونس

جزائريون محتجـزون في تونس

يناير 01, 2017 0

اضطر العشرات من الجزائريين، الانتظار ساعات طويلة في مطار قرطاج الدولي بتونس، بسبب تأخر رحلات العودة من تونس...
اقرأ المزيد
سلفـي وأسعــار الوقــود خلفــي!

سلفـي وأسعــار الوقــود...

يناير 01, 2017 0

المساواة تغيب في بطاقة التعريف!

المساواة تغيب في بطاقة...

يناير 01, 2017 0

خيـارات ليكنــس تـحرك الأنــصار

خيـارات ليكنــس تـحرك...

يناير 01, 2017 0

2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

ديسمبر 30, 2016 0

النواب يحتفلـون بـرأس السنـة مبكـرا

النواب يحتفلـون بـرأس...

ديسمبر 30, 2016 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  