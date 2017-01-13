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القــــوات العراقيـــــة تلتحــــم في شمــــال المــــوصل

يناير 13, 2017 دولي 0

القــــوات العراقيـــــة تلتحــــم في شمــــال المــــوصل

حققت مكاسب في جنوب شرق المدينة

التحمت القوات العراقية في شمال الموصل، وأجبرت مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية على التقهقر في جنوب شرق المدينة أول أمس، في مسعى متجدد يقربها من السيطرة على الشطر الشرقي للموصل.وأبلغ صباح النعمان، المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب “رويترز”، أن قوات تابعة للجهاز سيطرت على حيي 7 نيسان والصديق لتلتحم مع قوات الجيش التي كانت اقتحمت حي الهضبة.وقال بالهاتف “هذا يعتبر التماس بين القطعات (الوحدات) الشمالية وقطعات الجهاز. بالتأكيد هذا سينعدم وجود أي فجوة بين المحورين ممكن أن يستغل العدو. العدو الآن فقط متواجد في أمام القطعات وليس في جوانب القطعات.”وأضاف نعمان أن أكثر من 85 بالمائة من شرق الموصل بات الآن تحت سيطرة قوات موالية للحكومة ارتفاعا من نحو 75 بالمائة قبل أسبوع.ووصف بريت ماكجورك -مبعوث واشنطن إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويدعم الهجوم العراقي بغارات جوية والتدريب والمشورة- التحام القوات بأنه “علامة فارقة” وقال في تغريدة إن دفاعات الدولة الإسلامية تضعف.واكتسبت حملة استعادة الموصل -آخر معقل حضري كبير للدولة الإسلامية في العراق- قوة جديدة منذ بداية العام، بعد أن تعثرت القوات داخل المدينة في نوفمبر وديسمبر.ويقول ضباط أمريكيون وعراقيون، إن إتباع أساليب جديدة مثل تحسين الدفاعات في مواجهة التفجيرات الانتحارية بسيارات ملغومة وتحسين التنسيق بين الجيش وقوات الأمن ساعد في تكوين قوة الدفع.
وكالات

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