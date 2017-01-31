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القـــادة الأفــــارقـــــة يضـــعــــــون حدا لتجاوزات “الكاف“

يناير 31, 2017 الأخيرة 0

القـــادة الأفــــارقـــــة يضـــعــــــون حدا لتجاوزات “الكاف“

بعد حرمان شعوب القارة من مشاهدة „كان 2017“

وقع القادة الأفارقة على لائحة خلال القمة الـ28 للإتحاد الإفريقي، التي جرت فعاليتها يومي الاثنين والثلاثاء المنقضيين بعاصمة إثيوبيا „أديس أبابا“ تنديدا بالمغالاة في بيع حقوق البث التلفزيوني لمباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017، التي تختتـــــم وقائعهــــا يــــــوم الخامــــس من فيــفـري المقبل
بالغابون.

مثل بلدان إفريقيا في هذه القمة بعض رؤساء، على غرار الرئيس السوداني عمر البشير وبعض ممثلي الحكومات، وناهيك عن مناقشة الجوانب الأمنية والسياسية، ناقش المجتمعون حرمان بلدانهم من مشاهدة مباريات المسابقة الكروية، التي تعتبر الأهم على الإطلاق بالنسبة لشعوب القارة.
وتضمنت اللائحة المشار إليها تنديدا شديدا بالموقف الاحتكاري والتجاري المحض، الذي تفرضه اللوبيات وقوى المال الدولية على التحكم المباشر في حقوق البث التلفزي، في إشارة ضمنية إلى قنوات „بي إن سبورت“ القطرية المتعاقدة مع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم التي اشترطت مبالغ مالية تعجيزية مقابل بيع حقوق البث لبلدان إفريقيا، رغم أن المسابقة تخص قارتهم وبها جرت بها.
واعتبر قادة إفريقيا أن هذه الحقوق „الخيالية وغير المدروسة، التي لا يمكن ان يتحملها مسؤولو البث ولا مئات الملايين من الشباب الإفريقي تحرمهم من المشاركة في هذا العرس الرياضي الإفريقي، الذي يمثل لحظة قوية للتقارب والتقاسم الثقافي بين شعوبنا“.
وطالب المجتمعون بالمصادقة على قانون متعلق بشروط بث الأحداث الرياضية، التي تكتسي أهمية كبرى على المستوى القاري وكذا في كل دولة عضو“، كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات وتدابير بغية وضع حد للنظام الحالي المجحف والتمييزي لصفقات حقوق البث في القارة، التي تحرم الجزء الأكبر من الشباب الإفريقي من متابعة مباريات مختلف المسابقات القارية.
وانتقد الإتحاد الإفريقي (الهيئة السياسية) ضمنيا الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث حملها مسؤولية حرمان الشعب الإفريقي من مشاهدة مباريات „كان 2017“ بعدما حدد سعر بيع حقوق بث مباراة واحدة بمليون أورو، في وقت يرى بعضهم أن هيئة الكاميروني عيسى حياتو كانت قادرة على فرض بند في عقدها مع „بي إن سبورت“ لعدم المغالاة في بيع حقوق البث، لاسيما بالنسبة للبلدان، التي تتأهل إلى المسابقات النهائية.

أحمد. ح

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