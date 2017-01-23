القضاء على 51 حظيرة عشوائية بالعاصمة، ولكن..

محاربة البعض من جهة والترخيص للبعض من جهة أخرى

لا تزال الحملة الشرسة التي يقودها والي العاصمة، عبد القادر زوخ، للقضاء على كل ما يشوه العاصمة، من بيوت قصديرية إلى المواقف العشوائية، متواصلة إلى غاية اليوم، حيث قضت مصالحه بالتنسيق مع أمن الولاية مؤخرا، على 51 حظيرة سيارات غير قانونية، فيما تتواصل العملية إلى غاية القضاء عليها نهائيا واستبدالها بأخرى نظامية تخدم المواطن العاصمي.

وحسب ما كشف عنه أحد المنتخبين في حديثه مع “وقت الجزائر”، فإن مصالح ولاية الجزائر بالتنسيق مع مصالح أمن الولاية جندت مختلف إمكانياتها لمكافحة ظاهرة انتشار الحظائر العشوائية عبر شوارع وأحياء العاصمة، حيث أسفرت آخر عملية تمت خلال الأيام الماضية عن 51 حظيرة عشوائية، تم إحصاؤها في مختلف النقاط، في حين تم توقيف 54 مخالفا، تم تحويل ملفاتهم على العدالة من أجل التصرف فيها، مشيرا إلى أن العمليات التي تقوم بها مصالح الأمن، تدخل ضمن أوامر الوالي في القضاء على كل ما يشوه العاصمة، من أحياء قصديرية مرورا بالأسواق وصولا إلى المواقف غير النظامية التي باتت تؤرق المواطن بشكل يومي نظرا لما تشكله من فوضى.

وكان والي العاصمة، عبد القادر زوخ، يشدد على “أميار” العاصمة في كل مرة على محاربة الحظائر العشوائية الموزعة عبر إقليم كل بلدية، من أجل إنجاح المخطط الاستراتيجي لعصرنة “البهجة” وتطوريها وإلحاقها بمصاف دول العالم المتقدمة، في وقت يؤكد في كل مرة أن العاصمة ستتزود بحظائر عصرية ذات طوابق تحل مشكل المواقف القليلة المتواجدة بالعاصمة والتي يقابلها عدد كبير للمركبات سواء التابعة لمواطنيها أو لزوار الولاية الذي يتعدى في غالب الأحيان عشرات آلاف المركبات التي تدخل عبر مداخل ومخارج الولاية، حيث من المنتظر أن تتسلم العاصمة عدة حظائر في عدد من بلديات العاصمة كبلدية حيدرة وبئر مراد رايس في الأشهر القادمة، فيما تبقى الأخرى ينتظرها المواطنون في السنوات المقبلة، كونها ما تزال قيد الانجاز وأخرى ما تزال مجرد مشاريع على ورق، تنتظر العقار والميزانية لإنجازها على أرض الواقع.

يذكر أن الوالي شن حربا هوجاء على مواقف السيارات غير الشرعية في السنتين الأخيريتين، بعد أن جنّد كل مصالحه والإمكانيات المادية لإنجاح المخطط والقضاء على تلك المواقف الذي فرض أصحابها منطقهم “المافياوي” على المواطنين، بدفعهم أسعار باهظة مقابل ركن سيارتهم حتى في أحيائهم السكنية.

اسمة عميرات