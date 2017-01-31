القدر المضغوط المقلّد.. قنبلة موقوتة!

قد يسبب في انفجارات وحروق بليغة

على اعتبار أنها الوسيلة الأسرع لإعداد الطعام، تلجأ الكثير من النسوة للاعتماد على القدر المضغوط ربحا للوقت، إلا أن انتشار المقلدة منها التي لا تخضع لمقاييس السلامة بكثرة في الأسواق جعل من هذه الطناجر بمثابة قنابل موقوتة في المنازل قد تتسبب في أي لحظة في كارثة .

يبقى القدر المضغوط أو كما يعرف وسط الجزائريين بـ“الكوكوطة“ هو منقذ النسوة الذي تتكل عليه سيما العاملات منهن للظفر بوجبة طعام في أقل وقت ممكن، تغنيهن عن الانتظار لوقت طويل مقارنة بأواني الطبخ الأخرى، لكن هذا المنقذ يمكن أن يصبح هو الجاني في أي لحظة، حوادث منزلية كثيرة التي يكون فيها القدر المضغوط هو الفاعل، يتسبب في وقوع انفجارات إن صادف وكانت متواجدة المرأة أو أي شخص آخر في المطبخ فإنه يتعرض إلى حروق وجروح بليغة قد تكلّفه حتى حياته.

على “أهبة“ استعداد للانفجار

لا تكاد تخلو البيوت الجزائرية من وجود القدر المضغوط على اعتباره أهم الأواني المنزلية الذي يتكرر اللجوء إليه لإعداد مختلف الوجبات سيما في الأوقات الحرجة، إلا أنه قد يكون السبب في وقوع حوادث وانفجارات، حتى الكثيرين يعتبرون وجوده في البيوت بمثابة وجود قنابل قد تنفجر في أي لحظة، سيما القدور المقلدة، هذه الأخيرة التي غزت المحلات والأسواق الجزائرية حيث يصعب التفريق بينها وبين الأصلية، „أنيسة“ اقتنت منذ فترة قدرا مضغوطا اكتشفت أنه مصنوع في الصين، هذا الأمر جعلها تخاف وتتردد في استعماله واكتفت بالطبخ فيه بصورة عادية، سيما بعد ما سمعته من حوادث يتسبب فيها القدر المضغوط المقلد والذي أضحى تهديدا حقيقيا في البيوت.

حبات العدس تسبب الكوارث

كثيرا ما يكون طبق العدس هو الأكلة المطبوخة أثناء وقوع انفجار قدر الضغط، فهو مرتبط في كثير من قصص ومآسي سيدات عانين من هول الحوادث التي لازالت تشوّهات الحروق تذكّرهن بما وقع، ورغم أن المختصين يرجعون سبب تلف هذه القدور إلى أنها غير أصلية إلا أن الخوف من طبخ العدس بقدر الضغط أصبح هاجس الكثيرات، „أمينة“ من هول ما سمعت من قصص الانفجارات والحروق التي تسبب بها قدر الضغط، لا تتجرأ على إغلاقه أبدا بإحكام، يكفي أن تطبخ فيه بصورة عادية كأنه قدر عادي، معتبرة أنها تسرع في الطبخ حتى من دون إحكامه، أما السيدة „نورية“ فلا تزال تتذكّر هول الحادث الذي وقع معها منذ عامين تقول „كنت أعد العدس وضعته ليطهو في القدر وأحكمت إغلاقه، وبعد 10 دقائق ومن دون سابق إنذار لم أعلم ما حدث وكيف وصل المرق إليّ متسببا في تعرضّي لحروق لا تزال آثارها شاهدة عليها“.

في السياق، أرجعت „أحلام“ سبب ارتباط العديد من الحوادث بطبق العدس إلى إمكانية تسببه في انسداد مخارج الهواء من القدر، غير أن الكثير من الحوادث كان العدس بريئا منها على غرار ما وقع مع السيدة „حمامة“ والتي كانت تطبخ حساء عاديا تعوّدت على طبخه في القدر المضغوط، وانشغلت في إعداد خبز المنزل، إلا أنها تفاجأت بانفجار القدر وإصابتها ببعض الحروق قالت إن الله حماها حيث كانت بعيدة قليلا عن الفرن، ذلك الانفجار أثار فزع ابنتها المتواجدة في المنزل وحتى الجيران الذين سارعوا إليها.

فايزة بوشنب