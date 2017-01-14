القانون المتعلق بالتقاعد يصـدر في الجريدة الرسمية

بعد مصادقة نواب البرلمان عليه

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون المتعلق بالتقاعد والذي يعدل ويتمم القانون رقم 83 -12.

وينص هذا القانون في مادته الثانية، التي تعدل وتتم أحكام المادة 6 من القانون رقم 83 -12، أنه “تتوقف وجوبا استفادة العامل (ة) من معاش التقاعد على استيفاء الشرطين التاليين، بلوغ سن ستين (60 )سنة على الأقل، غير أنه يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من سن الخامسة والخمسين (55) سنة كاملة، قضاء مدة خمس عشرة (15)سنة على الأقل في العمل” .

ونصت نفس المادة، أنه “يتعين على العامل(ة)للاستفادة من معاش التقاعد، أن يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الأقل سبع سنــوات ونصف سنة (5. 7)، مع دفع اشتراكــــــات الضمان الاجتماعي”، كما يمكن للعامل حسب نفس المصدر”، أن يختـــار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة أعلاه في حدود خمس(5) سنوات لا يمكن للهيئة المستخدمة خلالها إحالته على التقاعد”.

وتنص المادة 3 من هذا القانون التي تعدل وتتم أحكام المادة 7 من القانون السابق، أنه” يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، العامل(ة)الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شـــاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب، وتحدد قائمة مناصب العمل والأعمار المنـــــــــاسبة لها، وكذا الفترة الدنيـــــــــا الواجب قضاؤها في المناصب المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه عن طريق التنظيم”.

وتنص المادة 4 من نفس القانون التي تتمم وتعدل أحكام المادة 7 مكرر في القانون السابق، أنه”يمكن تمديد سن التقاعد المذكورة في المادة 6 أعلاه بطلب من العامل (ة) المعني (ة) بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر”و” تحدد قائمة الوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر وكذا شروط وكيفيات تحويل الحق في تمديد سن التقاعد والقواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم”.

أما المادة 5 من نص القانون، والتي تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من قانون 1983، تنص على أنه “للعامل (ة) الذي استوفى الشروط المنصوص عليهـــــــا في المواد في المواد 6 و7 و7 مكرر و8 من هذا القانون الحق في الإحالة على التقاعد، إلا أنه لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش”.

وجاء في المادة 7 التي تتمم أحكام المادة 61 مكرر في القانون رقم 83-12 أنه “دون المساس بأحكام هذا القانون وخلال فترة انتقالية مدتها سنتين (2) يمكن منح معاش التقـــــــــاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل اثنتين وثلاثين (32)سنة على الأقل وبلغ أو تجاوز السن الدنيا المذكورة أدناه ثمان وخمسون (58)سنة في سنة 2017 وتسع وخمسون (59 )سنة في سنة 2018”.

وذكر القانون في نفس المادة، أنه “تتم الاستفادة من معاش التقاعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بطلب من العامل الأجير دون سواه”، مضيفا أن “تطبيق السن المنصوص عليها في المادة 6 من القـــــــانون رقم 83 – 12 وعلى العمال المذكوريـــــــن في هذه المـــــــادة ابتداء من أول جانفي سنة 2019.”

وأكد نص هذا القــــــــانون في مادته التاسعة، أن “مفعوله يسري ابتداء من أول جانفي 2017”.



ساسي.ب

