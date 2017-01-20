“الفوتو شوب“ يوقع سيدة في قبضة أخ زوجها

فبرك لها صوّرا وهدّدها بنشرها

يبدو أن التكنولوجيا تحولت من نعمة إلى نقمة على الكثيرين، فمن قال إن التطورات الحديثة في التكنولوجيا من شأنها أن تدمّر المجتمع، فهو لم يخطئ، بعد أن وصل الأمر بأحد الشباب إلى التقاط صور لزوجة أخيه وقام بفبركتها بتقنية „الفوتو شوب“ لتتحول إلى سلاح حاد في يده يهددها بفضحها إذا لم تنصاع لرغباته الشيطانية.

في الكثير من الأحيان ما نجد المرأة تضعف عندما تهدّد بصورها أو بأي شيء آخر حيث يتملّكها خوف شديد لدرجة أنها تصبح مضطربة ومنهارة ما يجعلها تستسلم لرغبات الشخص الذي يهددها وقد تخسر الكثير بسبب ذلك، عوض أن ترفع الغبن عن نفسها وتبحث عن طريق لتخليص نفسها.

„سهام“ ذات 23 ربيعا تزوّجت بشاب يقربها في السنّ بعد تحصّلها على شهادة الليسانس مباشرة حيث كانت تدرس حقوق وبعد تخرّجها تقدّم شاب خلوق لخطبتها فوافقت عليه وتزوجت به بعد عام من تخرجها، لقد كانت حياتها الزوجية رائعة كان زوجها يمدحها دائما أمام عائلته واكتملت فرحتها بعد إنجابها لابنها الذي أضاف على البيت الفرح والسعادة.

زوج سهام“ يعمل بعيدا

كان زوج „سهام“ يعمل في ولاية أخرى وكان يضطر للسفر كل فترة إلى هناك ويتركها مع ابنها الصغير، ومنذ زواجها لاحظت „سهام“ نظرات الأخ الأكبر لزوجها والذي كان يتردد إليها مرارا تكرارا إلا أنها كانت تظن أنه يعتبرها كأخت له، خاصة أنه لا يملك أخوات وغير متزوج وليس لديه أبناء ما يشعره بالوحدة إلا أنه وفي كل زيارة لمنزلها يقوم بمدحها والحديث عن جمالها وأناقتها وإعجابه بشخصيتها.

في أحد الأيام، توجّه زوج „سهام“ إلى العمل كالعادة، لكنه كان عملا مستعجلا فأخبرها بالهاتف أنه سيسافر مباشرة وأخبرها أنه قد أوصى آخاه الأكبر بالتكفل بمصاريف المنزل في غيابه .

طالبها بالفاحشة…

وقد استغل أخوه الفرصة للتودّد إليها فتوجه إلى بيتها وسألها عن أحوالها وأحوال ابنها فأخبرته أنهما بخير واستأذنت إلى المطبخ، تقول سهام: „رأيت نظراته ترمقني فانزعجت كثيرا من مراقبته لي فأخبرته أنني متعبة وأريد أن آخذ قسطا من الراحة من أجل أن يغادر ويتركني بحالي إلا أنه رفض ذلك وصارحني برغبته في أن نمضي ليلة سويا لكنني رفضت، وبدأت بالصراخ وطردته من المنزل لكنه قام بإظهار صور لي وكنت أظهر فيها عارية فأخبرني أنه سيقوم بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفضحي إذا لم أستجب له فقمت بالموافقة المبدئية“.

… خطة ذكية خلصتها من مكيدته

لقد فكرت „سهام“ مطولا فوجدت فكرة لتخليص نفسها حيث دعته إلى منزلها وقامت باستدراجه بالحديث حتى اعترف بأن الصور مجرد „فوتوشوب“ وبعدها مباشرة أوهمته بالحديث في الهاتف وأخبرته بأن عائلتها في الطريق للقدوم إلى البيت، فغادر مسرعا واتصلت به في اليوم الموالي وأخبرته بأنها قامت بتسجيله وأنه في حالة ما قام بنشر صورها ستأخذ المسجلة للشرطة، فقرر الخروج من حياتها والسفر إلى ولاية لأخرى وبهذه الطريقة خلّصت „سهام“ نفسها من كارثة كادت أن تنهي حياتها الزوجية والعائلية.



فلة.ز