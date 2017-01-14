الفن الرابع في رحلة بحث عن ممولين

مشروع لإعادة تنظيم و تسيير المسارح الجهوية وإخضاعها إلى دفتر شروط

أفاد مدير المسرح الوطني الجزائري، محمد يحياوي أن الوزارة الوصية بصدد دراسة مشروع يقضي باعادة تسيير و تنظيم المسارح الجهوية و إخضاعها إلى دفتر شروط. وقال يحياوي أمس الأول بوهران على هامش “ملتقى المسارح الجهوية الجزائرية: فتح آفاق عربية للمسارح الجهوية الجزائرية” نظم في إطار الطبعة التاسعة للمسرح العربي أن المشروع يقضي بإعادة تنظيم و تسيير المسارح الجهوية في خضم التحولات الاقتصادية الحالية و إخضاعها إلى دفتر شروط.

أضاف المسؤول أن تسيير المسارح الجهوية ينبغي أن يتم “بشكل موحد” وفق دفتر للشروط يضم الأطراف الثلاثة أي وزارة الثفاقة ووزارة المالية و المسارح الجهوية مبرزا أنه تم إعادة النظر حتى في النصوص التنظيمية لتسيير هذه المؤسسات.

ويعتبر الجانب المالي من أهم نقاط المشروع الذي يقضي بفتح فضاءات جديدة تتيح موارد مالية أخرى عن طريق “السبونسور” و اتفاقيات مع رجال الأعمال مؤكدا أنه ينبغي على المسارح الجهوية الاعتماد على إمكانياتها و أعمالها من أجل ضمان موارد إضافية.

مع هذا شدد على أن الأزمة المالية و تخفيضات الميزانية لم تأثر كثيرا على المسارح الجهوية و أن القصد من مشروع إعادة التنظيم هو تنويع الموارد المالية حيث أن “الدولة لا تنوي التخلي عن تدعيم المسرح معتبرا إياه خدمة عمومية لا يمكن أن تصنف في أي حال من الأحوال في خانة الصناعة أو التجارة.

في ذات السياق، وبخصوص الاتصالات التي قام بها المسرح الوطني مع مستثمرين جزائريين في القطاعين العمومي و الخاص قال مدير المسرح الوطني أنها “لاقت لأول مرة تجاوبا” حيث يمكن أن يكون هناك انتاجات مسرحية ممولة من مستثمرين في المستقبل القريب.

ويحتوي هذا الاقتراح على بنود تقضي بتحويل التعاونيات المسرحية إلى مؤسسات مصغرة بإمكانها تقديم طلب للاستفادة من قروض بنكية.

في سياق آخر، أفاد المتحدث أن هناك مشاريع لترميم المسارح الجهوية و حتى المسرح الوطني الجزائري قيد الدراسة غير أن العديد من عمليات الترميم قد جمدت بما فيها مشروع اعادة تأهيل المسرح الوطني نظرا للضائقة المالية التي تعيشها البلاد مضيفا أنه لا تتم المصادقة إلا على الأشغال الأكثر إلحاحا.

من جهة أخرى، وبخصوص مشاريع فتح مسارح جهوية جديدة، أفاد نفس المسؤول أن ثلاثة منها جاهزة تنتظر مرسوما للدخول حيز الاستغلال في كل من جيجل و النعامة و الاغواط ليصل مجموع المسارح الجهوية إلى الـ 20 على المستوى الوطني.

للإشارة، شهد ملتقى المسارح الجهوية الجزائرية الذي ترأسه محمد يحياوي مشاركة سبعة عشر مندوبا للمسارح الجهوية الجزائرية إضافة إلى مسيرين واكادميين و فنانين في الفن الرابع جمعوا لمناقشة مجموعة من المسائل التي تخص تسيير المسارح الجهوية لإبراز مكامن القوة والضعف.

واعتبر مدير المسرح الجهوي لوهران عزري غوثي أن المسارح الجهوية هي مسارح محترفة وفق كل المعايير “معتبرا وصف الهيئة العربية لهذه المسارح بالهاوية في الدليل المخصص للمهرجان “بالاهانة” متسائلا ما اذا كان عبد القادر علولة و كاتب ياسين هواتا.

وطالب المدير السابق للمسرح الجهوي لبجاية بإعادة الاعتبار لمسرح الطفل الذي وضع في ايادي غير مؤهلة تقدم منتجات وصفها “بالاجرامية” نظرا لجودتها الرديئة التي ترسي في نفسية الطفل ثقافة الرداءة

ومضموناتها التي تحمل احيانا رسائل تشجع العنف و الكراهية.

وأضاف أن مسرح الأطفال لا بد أن يوكل إلى أشخاص مكونين في إمكانهم أن يرتقوا به و يردوا اعتباره.

من جهته، قال يوسف عيدابي مستشار الهيـــئة العربية للمسرح أن هذه الأخيرة تتطلع إلى المزيد من الصلة و التعاون مع المسارح الجزائرية خاصة فيما يخص مسرح الأطفال حيث يمكن لهم الاستفادة من التأطير من أصحاب الخبرة و التأهيل العالي في هذا المجال من خلال دورات للتكوين و مسابقات تقيمها الهيئة.

ق.ث/وأج