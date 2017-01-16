الـ”3 جي” تـورّط المراهقين فـي المحظور!

عالم افتراضي سلخهم عن واقعهم

بعد أن دخلت الجزائر إلى عالم “3 جي” والآن إلى عالم “4 جي” ولج الجزائريون وبقوة إلى عالم التكنولوجيا بعد أن أصبحت في متناولهم في جميع الأوقات والأماكن وبأسعار وعروض مغرية من متعاملي الهاتف النقال، الذين قدّروا بأزيد من 20 مليون مستخدم لـ”3 جي”، إلا أن هذا الوضع ومع انعدام الرقابة أصبح يشكّل الخطر الأكبر سيما على الأطفال والمراهقين الذين يستهويهم كل ما هو ممنوع ومحظور.

20 مليون شخص يستخدمون الـ”3 جي” منذ إطلاقها

أينما ولّيت وجهك يقابلك أكثر من شخص وهو منغمس في عالم الانترنت سواء في البيت، العمل أو في وسائل النقل المختلفة، حيث لم يعد الشخص قادرا على الابتعاد عن هذا العالم سيما مع وجود انترنت متنقلة تكون معنا في أي مكان، فحالما ترى شخصا منثنيا على الهاتف وأصابعه دائمة الانشغال في البحث أو التعليق فهذا أكبر دليل على الإدمان والذي أصبح مسببا لعديد المشاكل الأسرية بسبب الانعزال والابتعاد عن الآخرين بخلق عالم خاص ووحيد افتراضي سلخهم عن العالم الواقعي.

الأطفال والمراهقون المتضرر الأكبر

تلميذ في الابتدائي أو المتوسط يحوز على آخر ماركات الهواتف النقالة التي لا يملكها حتى الموظفين، وعلى انترنت يومية بفضل “3 جي”، هو واقع الأطفال والمراهقين والشباب في مجتمعنا في السنوات الأخيرة بل أصبحت كموضة وتسابق للأولياء على الافتخار خاصة مع وجود العديد من هذه الهواتف الذكية سواء المحلية أو الأجنبية بأسعار في المتناول، وفي هذا السياق عبرت “نادية” عن امتعاضها من الأولياء الذين يقتنون أحدث الهواتف لأطفالهم الصغار ويجارونهم في تلبية طلباتهم ويقومون بضمان الانترنت لهم باقتناء شرائح “3 جي” ثم لا يقومون بمراقبتهم، مضيفة أنه لا يحق لهم التعجب إذا اكتشفوا أن أطفالهم أصبحوا مدمنين على الانترنت أو المواقع الإباحية.

“عبد الرحمن” أرجع سبب الإدمان الكبير للشباب والمراهقين وحتى الأطفال على الإنترنت في الانتشار الواسع لخدمة “3 جي” و”4 جي” والتي أصبحت في متناول الجميع بسبب عروض الخدمات المغرية والهواتف أيضا، كما طالب أيضا الوزارة المعنية بإيجاد الحلول للأولياء غير العارفين بالتكنولوجيا بحجب كل المواقع التي تشكل خطرا على الأطفال والمجتمع.

“3 جي مهرب زوجي إلى عالمه الافتراضي”

تطورت المشاكل الزوجية مع تطور المجتمع، وها نحن نسمع الآن بمشاكل وعن انفصالات بسبب التكنولوجيا والانترنت، عراك وخصام والمتهم “الفايسبوك” الذي أضحى صاحب نصيب من هذه المشاكل، “سليمة” وكثيرات يعانين من إدمان أزواجهن أو العكس فحتى النساء لهن نصيب من هذا الإدمان على الانترنت وبالضبط “الفايسبوك” الذي أصبح الرفيق الأبدي في كل وقت وزمان، تقول “سليمة”: “مشاكل يومية وحياة فاترة بسبب إدمان زوجي على الفايسبوك، فرغم وجود الانترنت في المنزل إلا أنه يشترك في خدمات الـ”3 جي” للهروب من مراقبتي حتى أنه حذفني من قائمة أصدقائه كي لا أعرف ما يقوم بنشره، والنساء اللاتي يتحدث معهن، الشكوك دائما تراودني خصوصا وأنه كان يقوم بنشر أنه حزين ونادم عن الزواج كما يقوم بالتعليق للنساء، نحن دائمو الخصام وأفكر فعليا في هجره”، “كاميليا” هي الأخرى قالت إنها أصبحت هي وزوجها كالغرباء في المنزل كل واحد منغمس في عالمه وهاتفه، ولأنه رجل يقوم بالتفتيش في حسابها الخاص فقامت بفتح حساب آخر بالخفاء.

المعاقبة بنزع الهاتف ليست كافية

ينتاب الأولياء الكثير من التخوف على أبنائهم الأطفال والمراهقين الذين اكتشفوا عالم المواقع الإباحية أو المتطرفة، حيث أصبحوا مدمنين عليها وهم في هذه السن الصغيرة، ورغم قيام العديد من الأولياء بقطع الوسائل المؤدية لذلك بمنع الهواتف النقالة وإبعادها عنهم أو فصل الانترنت نهائيا من المنزل لم يعد صعبا عليهم الحصول على انترنت متنقلة في الخارج بوجود “3 جي و”4 جي” خاصة بوجود أصدقاء السوء، “ياسمين” أمّ تعاني مع ابنها المراهق الذي أصبح دائم الانشغال بهاتفه حتى أنه اقتناه بنفسه بعمله في فترة الصيف، وقام باقتناء شريحة “3 جي” من أجل تصفح الانترنت ويرغمها على ملء رصيده أو يهدد بافتعال المشاكل، ولأن هاتفه مليء بكلمات العبور التي وضعها من أجل عدم معرفة ما بداخل هاتفه فإن الوصول إليه أمر صعب، إلا أنه نسيه مرة وقامت الأم برؤية القليل فكانت مصدومة، قام بتحميل بعض الفيديوهات والصور الإباحية، ولمعاقبته قالت “نزعنا منه الهاتف وقطعنا عنه المال، إلا أنني خائفة عليه كثيرا لأن العقاب بنزع الهاتف ليس النهاية فالشارع والأصدقاء هم أسوأ بكثير وقد يعلمونه أشياء أكثر فظاعة”.

“ابنتي تستهويها كلمة فضيحة”

من جهتها، حدثتنا “كريمة” عن قصتها مع ابنتها صاحبة 10 سنوات والتي فاجأتها بتصفحها للمواقع الإباحية، حيث كان ينتابها الفضول كلما ظهرت لها كلمة فضيحة فتنقر مباشرة وإذا بها تبحر في مواقع للأفلام الإباحية، في البداية لم تستطع الأم تصديق الأمر إلا أن ابنها هو من كشف الأمر وبالدليل حيث قام بترك كاميرا شغالة في غرفتها وأوهموها أنهم خارجون، وعند عودتهم فوجئوا بكل المواقع التي تصفحتها لأنها لا تعرف كيفية محو هذه المواقع، هنا قامت الأم بتوبيخها ونزعت منها اللوحة الالكترونية، كما أبدت ندمها عن ترك كامل الحرية لها بالإبحار في عالم الانترنت وهي لا تزال صغيرة حيث ينتابها الفضول وحبّ الاكتشاف في مثل هذا العمر، وحرصت على عدم إخبار ابنتها بطريقة اكتشافها للأمر حتى لا تتعلّم كيفية محو كل ما ولجت إليه، كما قامت بصدّ أخيها عنها وتركت له مهمة مراقبتها ومعرفة كل ما تقوم بتصفحه.



الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس ڤرار:

“يمكن للأولياء تحميل تطبيقات مهمتها حجب المواقع الإباحية”

أرجع الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس ڤرار، السبب في الإدمان على الانترنت إلى الاستعمال المفرط وليس إلى التقنيات الجديدة من “3 جي” و”4 جي” التي وفّرت انترنيت متنقلة للمستخدمين، وللحدّ من تخوّف الأولياء الذين يطالبون وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بضرورة حجب المواقع الإباحية والتي كان ردها على لسان الوزيرة هدى إيمان فرعون التي أقرت بعدم امتلاك وزارتها الأداة القانونية الكفيلة بحجب المواقع الإباحية والمواقع التي تدعو إلى العنف والعنصرية والرذيلة، مطالبة المشرع الجزائري التفكير في إيجاد قانون يسمح لوزارتها بالتدخل لحجب المواقع المضرة بالمجتمع، وفي هذا السياق قال الخبير إنه توجد تقنيات وتطبيقات من شأنها حجب المواقع الإباحية يمكن تحميلها تستطيع منع الأشخاص سيما الأطفال من الدخول إلى هذه المواقع وتحدد أوقات الاستعمال تستطيع التقليص من أضرار الانترنت.

كما اتفق مع كلام الوزارة في ضرورة إيجاد قانون يقضي بحجب هذه المواقع الخطيرة على المراهقين والأطفال، خصوصا مع تقنيات” 3 جي و4 جي” التي تعرف انتشارا كبيرا حيث بلغ مستخدمو “3 جي” فقط أزيد من 20 مليون مشترك، ومن شأن هذا القانون أيضا إرغام متعاملي الهاتف النقال على حجب هذه المواقع.



الأخصائية الاجتماعية، سامية بطوش:

“الاستغراق في عالم الانترنت يكرّس ثقافة العزلة”

قالت الأخصائية الاجتماعية سامية بطوش، في حديث لها مع “وقت الجزائر” إن العولمة تطرح نموذج إنسان كوكبي تدعي أن قيمه هي قيم عالمية في حين أنها غريبة بامتياز تنشرها وتؤثر على العقل والوجدان من خلال تكنولوجيات وتقنيات الاتصال الحديثة من هاتف نقال وانترنت ولذلك فإن الاستغراق في استخدام هذه التكنولوجيا خاصة بالنسبة للأطفال والشباب الذين يتحكّمون بامتياز فيها وينجذبون إليها بفعل ما توفره من إثارة ومغامرة من شأنه أن يؤثر على الجوانب النفسية والاجتماعية للفرد داخل المجتمع، من نتائج هذا الاستغراق يساهم في تكريس ثقافة العزلة بين الأفراد داخل المجتمع وخاصة بين أفراد الأسرة الواحدة في بيت واحد، حيث يحضر الأشخاص جسديا ويغيبون فكريا يتواصلون مع أجهزة صماء في عالم افتراضي يوفر لهم الخصوصية ويرفع عنهم حرج الدخول في علاقات مواجهاتية واقعية خاصة فيما يتعلق بالمواضيع التي تشكل طابوهات في مجتمعنا المحافظ، بل يوفر لهم فرص حوار آمنة والتفاعل بهويات مزيفة أحيانا تساعدهم في طرح أفكارهم بكل حرية.

كما عبرت الأخصائية عن قلقها على خدش وانتهاك للبراءة خصوصا مع فرص التعرف على استكشاف المواقع الإباحية التي تزعزع نفسية الأطفال في سنوات مبكرة مما يؤدي إلى حالات لاتوازن نفسي تظهر في مختلف صور الكبت النفسي والقلق الاجتماعي الذي أصبح يتميز به الأطفال والذي عادة يصرف في شكل تصرفات عدوانية منشأها هذا العبث اللاأخلاقي وما ينتج عنه من انحراف جنسي وانحلال أخلاقي.

الخيانة الالكترونية تعصف بالبيوت

أما بالنسبة للصراعات الزوجية وحالات الطلاق بسبب التكنولوجيا، قالت سامية بطوش إننا في وقتنا الحالي لا نتحدث عن طلاق فعلي على إثر ظهور شكل جديد من الخيانة وهي الخيانة الالكترونية أين يخون الأزواج بصمت للطرفين في وقت كانت فرص الخيانة بعيدة عن متناولهم سيما النساء بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وفكرة التكتم في العلاقات الافتراضية مع التواصل بهويات مزيفة عكس العلاقات الواقعية التي تتطلب المواجهة .

كما عرّجت الأخصائية على أضرار الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت على صحة الإنسان حيث يسبب الكثير من الأمراض مثل الرعاش وضعف البصر، لدرجة أن الكثير من الدول المتقدمة منها اليابان أوجدت مراكز لمعالجة الإدمان على الانترنت لأن الدراسات تؤكد أن قضاء أكثر من 3 ساعات مبحرا في الانترنت هو إدمان والدليل هو عدم إمكانية الاستغناء عنها في حالة انقطاع الكهرباء أو انتهاء تدفق الانترنت الذي يدخل الشخص في حالة هستيرية مرضية.



فايزة بوشنب