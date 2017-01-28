الــغـــاز.. القطرة التي أفاضت الكأس بـ”تــحصيــص البـاردة” بقـسنـطـينــة

احتجاج “أوسع” للسكان هذا الأسبوع

كشف رئيس جمعية “تحصيص الباردة” بقسنطينة عن تنظيم حركة احتجاجية جديدة بحر هذا الأسبوع، وعلى نطاق واسع بعد الوقفة التي نظمت الأسبوع الفارط بأكثر من نقطة بولاية قسنطينة والتي على إثرها تقرر تفعيل مشروع ربط المنطقة بغاز المدينة بقرار من الوالي، الذي أعطى تعليمات للبلدية لمباشرة الأشغال، غير أن السكان أكدوا أن ما قدمته البلدية من وعود لا تتعدى كونها وعودا لن تتجسد على أرض الواقع، خاصة أن العهدة الانتخابية قد شارفت على الانتهاء.

وحسب ما أكده السكان في حديث مع “وقت الجزائر” فإن حدة الاحتجاجات هذه المرة ستكون أكبر وعلى نطاق أوسع ودون هوادة إلى أن يتم الشروع في تجسيد مشروع ربط المنطقة بالغاز وكذا تفعيل باقي مشاريع التهيئة الخارجية المعطلة منذ سنوات لأسباب غير مقنعة.

وأكد محدثونا أن موجة البرد المنصرمة قد كانت الدافع الأول وراء قرار التصعيد، في ظل ما عاشوه من معاناة حقيقية لأزيد من خمسة عشر يوما من البرد القارص وغياب أبسط ظروف الحياة الكريمة، بعد أن أغلقت الطرقات وانعزل الحي عن العالم الخارجي، لولا تضامن السكان فيما بينهم، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى التحاف العديد من الأغطية والألبسة، كما أن العديد من الأطفال وحتى الكبار أصيبوا بأمراض في منطقة تقع بمرتفعات الولاية في سيناريو كارثي، كما اعتبروا الإجراءات الاستعجالية التي بادرت بها مصالح الولاية خلال تلك الفترة من توزيع أعداد من قارورات غاز البوتان بالإجراءات السطحية.

وحمّل السكان مسؤولية كل هذه المعاناة إلى مصالح البلدية، التي “تجاهلت مشاكل المنطقة وأسقطتها من جدول أعمالها رغم ثقل الملف وافتقار التحصيص لأدنى المرافق وشروط الحياة مع وجود أغلفة مالية تم رصدها منذ سنوات للتكفل بمشكل التهيئة الخارجية وكذا ربط المنطقة بغاز المدينة”، غير أن تجسيد هذه المشاريع يبقى حبيس الأدراج، رغم التعليمات التي وجهها الأمين العام للولاية منذ عام إلى “المير” من أجل الاستعجال في إنجاز مشروع الغاز.

كما تبقى المشاكل الأخرى عالقة لأسباب بيروقراطية، كالصفقة الخاصة بالتهيئة الحضرية للحي، وقدرت قيمة المشروع بـ 5 ملايير غير أنه ما يزال عالقا لدى مديرية التعمير لأسباب بدائية حسب ما وصفه السكان.

ولا تنحصر مشاكل تحصيص الباردة عند مشكل غاز المدينة الذي كان القطرة التي أفاضت الكأس، فالمنطقة تفتقر لكثير من الهياكل كالمؤسسات التعليمية، إذ يضطر الأطفال إلى قطع مسافات طويلة للالتحاق بمقاعد الدراسة، أما التهيئة الخارجية والطرقات والأرصفة وكذا الإنارة العمومية فهي منعدمة تماما، ورغم كل الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها السكان كل مرة، إلا أن الوضع ما يزال على حاله، فيما توعد السكان بتحويل القضية إلى رأي عام هذه المرة ومواصلة الاحتجاجات وبلهجة حادة.



وهيبة عزيون