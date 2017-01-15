آخر تحديث : يناير 15th, 2017 8:54 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

الــدول الكبـرى ستحـذر ترامـب بشـأن السلام في الشـرق الأوسـط

يناير 15, 2017 دولي 0

الــدول الكبـرى ستحـذر ترامـب بشـأن السلام في الشـرق الأوسـط

في اجتماع باريس..

التقت، أمس، في العاصمة الفرنسية باريس نحو 70 دولة من بينها دول أوروبية وعربية رئيسية بالإضافة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بوصفه “غير مجد.” ولن يتم تمثيل الفلسطينيين أو الإسرائيليين في الاجتماع.
وسترسل القوى الغربية رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأن الحل القائم على وجود دولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو السبيل الوحيد للمضي قدما وستحذر من أن خططه لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس قد تعطل جهود السلام.
ولكن قبل خمسة أيام فقط من أداء ترامب اليمين، فإن هذا المؤتمر يوفر منبرا للدول كي ترسل إشارة قوية للزعيم الأمريكي المقبل.
وتعهد ترامب بانتهاج سياسات موالية لإسرائيل بشكل أكبر ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب والموجودة فيها منذ 68 عاما إلى القدس، مرسخا تقريبا المدينة كعاصمة لإسرائيل رغم الاعتراضات الدولية.
وقال دبلوماسي فرنسي كبير، “سيكون قرارا من جانب واحد يمكن أن يصعد التوترات على الأرض.
“قبل خمسة أيام من أن يصبح رئيسا من المهم أن تعيد 70 دولة إلى الأذهان (ضرورة) الحل القائم على دولتين في الوقت الذي يمكن أن تنفذ فيه إدارته إجراءات مثيرة للجدل ربما تؤدي إلى تفاقم الأمور.”
وقالت فرنسا، إن الاجتماع لا يهدف إلى فرض أي شيء على إسرائيل أو الفلسطينيين، وإنه لا يمكن حل الصراع إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين .
وتؤكد مسودة بيان اطلعت “رويترز” عليها القرارات الدولية القائمة وتحث الجانبين على إعادة إعلان التزامهما بحل الدولتين والتنصل من المسؤولين الذين يرفضونه ويطلب من الأطراف الرئيسية “الامتناع عن الخطوات المنفردة التي تصدر حكما مسبقا على نتيجة مفاوضات الوضع النهائي.”
وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 15, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 14, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 11, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 10, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 09, 2017

همسات

ولد علي يفك شفرة “بي إن سبورت”

ولد علي يفك شفرة “بي إن سبورت”

يناير 15, 2017 0

يبدو أن وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، قد قرر، وبطريقته تحدي الجهة المالكة للحقوق، منافسة كأس أمم...
اقرأ المزيد
حجـــــــــــــــــار والبكالوريـــــــا

حجـــــــــــــــــار...

يناير 15, 2017 0

تيبــــازة بـــــلا مـــــاء

تيبــــازة بـــــلا...

يناير 15, 2017 0

سعدان يسانـــد قــرار”الفيفـــا”

سعدان يسانـــد...

يناير 15, 2017 0

غزال لم تغرِه أموال ليون

غزال لم تغرِه أموال ليون

يناير 14, 2017 0

الخليج يستقطب الأطباء الجزائريين

الخليج يستقطب الأطباء...

يناير 14, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  