“الـخـضر” يسجلون الخــســارة الثالثة

البـــــطولــة العربيـــة لكــرة السلــة أكــابـــر

سجل المنتخب الوطني لكرة السلة ذكور أكابر، أمس الأول، خسارته الثالثة في إطار الدورة ال22 للبطولة العربية للأمم أمام نظيره المغربي (89-71)، في اللقاء الذي دار بينها برسم منافسات اليوم الثالث من الدورة، التي تحتضنها حاليا القاعة المغطاة لملعب القاهرة الدولي (مصر).

وتعد هذه الخسارة بمثابة ضربة موجعة للفريق الوطني الذي لكم يجد بعد حلا لمشاكله الدفاعية والهجومية، بعد تسجيل ثلاثة انهزامات متتالية أمام كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية.

وتعرف منافسات البطولة العربية فضلا عن المنتخب الوطني ومصر (البلد المنظم) مشاركة منتخبات الإمارات والمغرب والبحرين والسعودية، بعد اعتذار ليبيا والسودان.

واستغنت التشكيلة عن عناصر المجمع البترولي الذين شاركوا في ثلاث منافسات خلال شهرين وذلك لمنحهم قسط من الراحة تحسبا للتصفيات المؤهلة الى أفروباسكات-2017، ومن ثم اكتشاف لاعبين جدد لتدعيم الفريق الوطني.

وخاض المنتخب الجزائري لكرة السلة تربصا تحضيريا بصربيا من 17 إلى 27 ديسمبر استعدادا للبطولة العربية للأمم، حيث أجرى خلاله ثلاثة لقاءات ودية. وضبط الناخب الوطني, أحمد لوباشرية قائمة تضم 16 لاعبا من البطولة الجزائرية، للمشاركة في الموعد العربي ويتعلق الأمر بكل من أسامة عقون – مهدي برميلة – محمد مسعد علي من شباب الدار البيضاء ورابح زيتون – أنيس فدالة – نبيل قدوج من نادي اسطاوالي وبراهيم معزيز – رمزي مراحي – مروان بوركايب من وداد بوفاريك وزكريا قزوط – عمر بليش – محمد زاكي قرماط من نصر حسين داي و خالد وهاب من ربيع العلمة ويونس بلميلود من اتحاد البليدة ورؤوف فايدية – محمد سامي بقباقي من اتحاد سطيف.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قررت على هامش عملية سحب قرعة الدورة، التي جرت الأربعاء الماضي بالقاهرة، إجراء المنافسات على شكل دوري من مجموعة واحدة، يتحدد بعدها ترتيب الفرق الستة المشاركة، ثم يواجه المحتل للمركز الثالث صاحب المركز السادس، فيما يلعب الفائز ضد المنتخب الثاني في أولى مباريات دور نصف النهاية، على أن يتقابل صاحب المركز الخامس مع الرابع، والفائز مع المنتخب الأول في مباراة نصف النهاية الثانية.

وعاد لقب الدورة الـ21 من البطولة ،التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ المصرية، للمنتخب المصري بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الجزائري (78-54).

نادية.غ