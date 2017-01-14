الغاز مطلب سكان حي 30 مسكنا وثانوية “احمد حضري” بذراع أسمار

الشبكة موصولة لحد أبواب بيوتهم التي لم تربط بها

يشتكي سكان حي 30 مسكنا وثانوية “احمد حضري” ببلدية ذراع اسمار من تأخر ربط مساكنهم بالغاز الطبيعي الذي تم إيصاله لحد أبوابهم رغم مرور حوالي 8 أشهر على ترحيلهم، وحسب ما أكده ممثل عن سكان الحي أن عملية التزويد بالغاز الطبيعي كانت قد انطلقت منذ أكثر من شهور، لكنهم تفاجؤوا بتوقفها، مستنكرين هذا التماطل المسجل في أشغال الربط، مع العلم أن تساقط الثلوج الأخيرة أثرت عليهم وعلى أبنائهم وحولت جلهم إلى مصالح الاستعجالات وقد يصابوا بالربو المزمن حسب أطباء مصلحة الاستعجالات بسبب البرد القارص الذي تمتاز به المنطقة، مما يجعل تزويدهم بهذه المادة الحيوية أكثر من ضرورة.

وعبّر السكان عن معاناتهم اليومية التي يتخبطون فيها منذ عدة شهور، مبرزين أنهم يقضون أيامهم في رحلة البحث عن قارورة غاز البوتان سواء عبر نقاط البيع أو الانتظار طويلا حتى تمر شاحنات الخواص، كما تزداد المعاناة وسط قاطني الطوابق العليا، أين يجدون صعوبات كبيرة في الصعود بقارورة الغاز خاصة أن عمارات الحي متكونة من 5 طوابق مما يجعل كبار السن غير قادرين على هذه المهمة.

وفي طرحها “وقت الجزائر” لمشكل التزويد والربط لمدير شركة سونلغاز بالمدية في إحدى الندوات الصحفية أكد أنه لا علاقة لسونلغاز بالمشكل، ومشكل 30 مسكنا بذراع أسمار سببه مديرية الترقية والتسيير العقاري بالمدية، التي لم تسدد تكاليف الربط لغاية اليوم لا في ذراع أسمار ولا في مناطق أخرى، وسونلغاز المدية تدين لديوان الترقية والتسيير العقاري ب68 مليار سنتيم.

وبهذا الصدد يناشد سكان حي 30 مسكنا بذراع أسمار الجهات المعنية ووالي ولاية المدية أخذ هذا المشكل بعين الاعتبار كون الوضع بات لا يطاق، مشيرين إلى أنهم سددوا كل المستحقات الخاصة بالمشروع لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمدية، كما نوه السكان أن رئيس الجمهورية أنصفهم بالسكن، كما أن المديرين بالمدية يعرقلون مسار حياتهم بالتلاعب بهم بين الإدارات في صورة تعكس واقع الولاية ومدى تطبيق تعليمات والي الولاية من طرفهم.



إعداد/بلال. موزاوي