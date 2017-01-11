“الغابـــون 2017” صــــراع كــــروي علــــى صفيــــــح ملتهـــــــب

16 منتخبا يتنافسون على اللقب القاري وسط مخاوف كبيرة

تنطلق النسخة 31 من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالغابون في الفترة من 14 جانفي وحتى 5 فيفري حيث يتصارع 16 منتخبا على اللقب القاري وسط مخاوف كبيرة في ظل تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

تواجه الغابون تحديات كبيرة خلال فترة استضافتها للبطولة وتحديدا من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث تعاني الغابون من تواضع البنية التحتية وضعف الإمكانيات لاستضافة البطولة.

وأبدى عدد كبير من مسؤولي المنتخبات الإفريقية غضبهم بسبب تواضع الفنادق المستضيفة للاعبين وضعف إمكانياتها علاوة على عدم الاستقرار الأمني في البلاد بسبب الأوضاع السياسية الملتهبة.

وكشفت صحيفة “الغابون توداى” في تقرير لها عن البطولة، أن اللجنة المنظمة انتهت من كافة الترتيبات الخاصة باستضافة المنتخبات، كما وضعت الحكومة من خلال التعاون بين الوزارات المعنية خطة كاملة من أجل استضافة الجماهير وتجهيز عدد كبير من الفنادق والنزل.وأشارت الصحيفة إلى أن البطولة سيتم تطبيق نظام أمنى صارم خلالها لضمان خروجها إلى النور بشكل ناجح وعدم حدوث أي مشكلات، حيث ستتعاون الشرطة المحلية مع قوات خاصة من الجيش الغابونى لتأمين كل المدن المستضيفة لمباريات البطولة، وتكليف فرق خاصة مدربة لمرافقة كل المنتخبات خلال التدريبات والمباريات وتنقلاتها داخل الغابون.

مـخاوف من اندلاع المزيد من الاحتجاجات

اندلعت اشتباكات عنيفة في الغابون أسفرت عن حدوث خسائر في الأرواح، بعد فوز علي بونجو برئاسة الغابون، في الانتخابات التي جرت في 27 أوت في الوقت الذي ترى فيه المعارضة بأن نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد تم تزويرها، وسط مخاوف من تطور الأزمة إلى حرب أهلية على غرار ما حدث في السنوات الماضية ببعض البلدان الأفريقية. وتشير التقارير إلى مخاوف الحكومة من اندلاع المزيد من الاحتجاجات خلال البطولة، التي ستضع البلاد تحت دائرة الضوء في العالم أجمع.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد قرر نقل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2013 من ليبيا إلى جنوب أفريقيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك، كما قرر نقل النسخة الماضية التي أقيمت عام 2015 من المغرب إلى غينيا الاستوائية، بعد اعتذار المغرب عن استضافة المسابقة، بسبب انتشار فيروس “ايبولا” القاتل في القارة السمراء في ذلك الوقت، فيما تمسك (الكاف) بإقامة البطولة في الغابون رغم تلك المخاوف الأمنية.

رفض شعبي للبطولة

تزايد حدة الرفض الشعبي لإقامة فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية وسط مخاوف من اندلاع مظاهرات جديدة ضد الرئيس الحالي علي بونجو بالتزامن مع إقامة فعاليات المسابقة. وخصصت السلطات الغابونية ميزانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية أثارت غضب الجماهير المحلية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث تعرضت السلطات الغابونية لانتقادات عديدة من جانب المواطنين، بسبب استضافة البطولة في الوقت، الذي تعجز فيه عن توفير متطلبات الشعب الغابونى، حيث هددت جماهير الغابون، بتنظيم مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد، فضلا عن إطلاق حملات معادية على مواقع التواصل الاجتماعي.

مشاركات إفريقية دون إنجاز

وتستضيف الغابون البطولة للمرة الثانية بعد أن شاركت غينيا الاستوائية في استضافة النسخة 28 من البطولة عام 2012، ويشارك منتخب فهود الغابون في البطولة للمرة السابعة، ويعد التأهل إلى ربع النهائي في بطولتي أفريقيا عامي 1996، و2012 هو أفضل إنجاز حققه الفهود، في الوقت الذي لم تتأهل فيه الغابون الى نهائيات كأس العالم.

وتقام البطولة في 4 ملاعب، وهى ملعب “لاميتى” بالعاصمة لبرازفيل، وملعب “فرانسيفيلى” بمدينة فرانسيفيلى، وملعب “أوييم” بمدينة أوييم، وملعب “بورت جينتيل” بمدينة بورت جينتيل، على أن يستضيف ملعب لاميتى مباراة الافتتاح والمباراة النهائية للبطولة.

من إعداد: العربي شريف