الغابات وجهـة أطفال المدية في عطلة الشتـاء

الجوّ الربيعي يجبر العائلات على الخروج

اغتنمت العائلات اللمدانية انتهاء المرحلة الأولى من العام الدراسي لتمتع أبناءها المتمدرسين بزيارة الغابات وحدائق التسلية، حيث اختلفت وجهة الأسر تلبية لرغبة أبنائها كوسيلة لكسر روتين الدراسة، حيث وجدت العائلات الفرصة مواتية للتمتع بجمال الطبيعة سيما مع الأجواء الربيعية التي تعيشها مختلف المناطق في عز فصل الشتاء.

تعتبر عطلة الشتاء بمثابة متنفس للتلاميذ في المدية بعد شهور من تعب الدراسة، حيث يفضل البعض منهم الاشتراك في الكشافة أو في الفرق الرياضية أو جمعيات المسبح الأولمبي كوسيلة تسمح لهم بقضاء أيام ممتعة وبالرحلات التي يتم تنظيمها من طرف الكشافة، أما آخرون فيفضلون مرافقة أقاربهم لحدائق التسلية أو الغابات في جوّ عائلي بعيدا عن روتين البيت، فغالبا ما تجذب غابات الولاية بسحرها الطبيعي وهدوئها العديد من الأطفال، بينما يكون خيار آخرين الاستمتاع بألعاب الترفيه أو الاشتراك في الأنشطة الرياضية أو المراكز الثقافية، وحتى التردد على الأماكن التي لم يتسن لهم زيارتها في العطلة الصيفية.

بحيرة “الضاية” قبلة العائلات

“وقت الجزائر” رصدت أجواء العطلة الشتوية لدى الأطفال بالولاية، حيث كان هناك ازدحام ملحوظ على بحيرة الضاية، التي جذبت إليها أطفال عاصمة الولاية وأطفال الجهة الجنوبية لها، خاصة أن الجهة الجنوبية للولاية تنعدم بها مراكز التسلية أو الغابات مما جعل الكثير منهم لا يفوّتون تلك الفرصة، سواء بالاشتراك في الكشافة أو من خلال مبادرة بعض الجمعيات الخيرية التي خصصت لهم رحلة خاصة لنقلهم، حيث أكد أحد أعضاء الكشافة المرافقين لأطفال جنوب المدية لـ”وقت الجزائر” أنهم حاولوا زرع جوّ من المتعة والفرح لدى أطفال جنوب الولاية كونهم غير قادرين على الاستمتاع بأوقاتهم بسبب غياب مراكز الترفيه والتسلية، سيما وأن الكثير منهم يحلمون بزيارة الغابات ورؤية المناظر الطبيعية غير الموجودة بمناطقهم.

وعن المناطق التي قرّر أعضاء الكشافة زيارتها، فيقول إن جولتهم التي تدوم أسبوعا ستبدأ بداية من زيارة البحيرة المعلقة الضاية ببلدية تمزقيدة، ثم التوجه إلى منطقة الفخار المعروفة بألعاب الأطفال ومن ثمّ زيارة معرض مصلحة الغابات الموجود ببلدية الحمدانية، ليتعرف الأطفال على أنواع النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بها، إضافة للحيوانات التي لا يعرفها البعض منهم وكذا القيام بجولة في حديقة التسلية ببن عكنون، لتنتهي بزيارة المعالم الأثرية وغابة شرشال خارج الولاية.

حديقة التسلية ببن عكنون وجهة أخرى

غيرنا وجهتنا إلى بعض المناطق بالمدية التي استقطبت العديد من الأطفال برفقة أسرهم، خاصة أنها تضم عددا كبيرا من ألعاب التسلية المفضلة لدى الأطفال، كما تتواجد بها بعض الوجبات والتحليات التي تتمتع وجوه البراءة بذوقها اللذيذ كالفطائر والكريب التي يحضرها الباعة بطرق مختلفة وأشكال تجذب إليها الزبائن، حيث أكد لنا بعض الأولياء المتواجدين بالمكان أنهم يلبون رغبة أطفالهم الذين يختارون الذهاب لحدائق التسلية خارج الولاية كونها تضمّ ألعابهم المفضلة التي تزرع لديهم جوا من المتعة، كما عبر العديد من الأطفال المتواجدين بالمكان من التلاميذ أنهم يشعرون بالبهجة والمتعة بعد ركوبهم لعبة الفنجان وسباق السيارات إضافة إلى بعض الألعاب التي يحصلون عند الفوز بها على الهدايا ببن عكنون، حيث لا يتردد الأولياء في اصطحاب أطفالهم إلى حديقة بن عكنون بالعاصمة التي لا تبعد كثيرا عن ولاية المدية، فقط من يرغب في قضاء يوم ممتع عليه أن ينهض باكرا ليستغل كامل اليوم في التمتع بجمال الحديقة التي يقصدها الزوار من مختلف ولايات الوطن.

الشواء على ضفة سدّ العذرات قصة أخرى

غيرنا وجهتنا إلى سدّ العذرات الموجود ببلدية سيدي نعمان، والذي عرف إقبالا كبيرا من قبل الزوار الذين وجدوا فيه مكانا مناسبا يسمح لأطفالهم بالاستمتاع بمناظره الخلابة، خاصة الاستمتاع بالصيد والشواء على ضفة السد.

وإن كان بعض الأطفال يفضلون حدائق التسلية فإن تلاميذ المدارس بمختلف الأطوار فضلوا زيارة الغابات والمناظر الطبيعية التي تمنحهم راحة نفسية ويشعرون بالهدوء بها، حيث لاحظنا إقبالا كبيرا من قبل العائلات التي ترافق أطفالها إلى غابات مختلفة كبن شكاو، والفرنان، وغابة أولاد اسنان، والكاف الأخضر وأخرى، حيث لاحظنا أن غابة بن شكاو استقطبت عددا كبيرا من الأسر خاصة أنها تشمل مساحة خضراء كبيرة سمحت لزوارها بالتجول وخلق جوّ عائلي بلم شمل أبنائها فوق طاولات تنوعت بها وجبات تفننت في إعدادها ربات البيوت اللواتي أردن تحضير الأطباق المفضلة لدى أبنائهن.

كما شاهدنا تواجد الخيول التي سمحت للأطفال بالاستمتاع بالتجول عبر الغابة وممارسة رياضة الفروسية، حيث أكد لنا الأطفال أنهم يفضلون الذهاب إلى تلك الغابة في عطلة نهاية الأسبوع خاصة وأن مساحتها تسمح لهم باللعب، إضافة إلى الاستمتاع بالطبيعة وركوب الخيل في نفس الوقت، مضيفين أنهم يشعرون بالراحة والهدوء في الغابة كما يتمتعون بركوب الأرجوحة.

الكشافة والجمعيات المحلية في الموعد

في حين جذبت منطقة الشريعة، بمناظرها الخلابة وهوائها المنعش وجبالها العديد من الزوار والتلاميذ القادمين من ولايات مختلفة في نهاية الأسبوع خاصة من ولاية المدية الذين نظمت لهم الكشافة رحلة لحافلتين، حيث تباينت المشاهد بين تمتع الأطفال بما تحويه من تنوع طبيعي وكذا وجود القردة التي استمتع التلاميذ بحركاتها المسلية والمضحكة، كما سمحت الفرصة للعديد منهم بتذوق اللحوم المشوية على الجمر، حيث أكد لنا الأولياء أنهم لبّوا رغبة أبنائهم الذين لطالما تمنوا زيارة جبال الشريعة، لتخليصهم من جهد الدراسة وتشجيعهم على الاجتهاد في الفصل الجديد.

دار الثقافة حسن الحسني تصنع الفرجة

وإن كان بعض الأطفال قرروا قضاء عطلتهم في الغـــــابات، فإن آخرين فضــــلوا المشاركة بالمراكـــز الثقافية لإبراز مواهبهم بالعزف على الآلات الموسيقية، حيث أكد لنا بعض التلامــيذ المشاركين في المركز الثقـــافي والتـــسلية أن الموســيقى تـــزرع لديهم الشعور بالراحة، بينما فضّل آخرون ممارسة أنشطة ورياضات مفضلة لديهم كالفنون القتالية والسباحة، حيث حدثنا تلاميذ من الجنس الخشن أن الرياضة تساعد في تنمية عقولهم كما تعزز لديهم الشجاعة.

في حين فضل أطفال آخرون حجز أماكن بدار الثقافة حسن الحسني والتي احتضنت الطبعة السادسة للمسرح الشتوي بعروض مسرحية خاصة بالأطفال والتمتع ببرامج الأغنية المخصصة للأطفال خلال العطلة المدرسية، والتي جذبت إليها عددا من الأطفال الذين رغبوا في متابعة المسرحيات خاصة أنها تزرع العبر والدروس التربوية في عقولهم، كما ساعدت على إضفاء جوّ من الفكاهة والفرح لديهم، حيث لمسنا خلال حديثنا مع الأطفال الحاضرين أن المسرحيات توافقت مع رغباتهم ونالت إعجابهم، وعن العروض التي انبهر الأطفال برؤيتها فقد أخبرنا الحاضرون أن عرض “الڤراڤوز” والبهلوان أكثر الأشياء التي تجذبهم إلى هذا المسرح، كما لــقيت مسرحية “النظاف” إعجاب الأطفال.

كرة القدم بالأحياء لأبناء الأسر المغلوب على أمرها

من جهة أخرى، لم يملك بعض التلاميذ خاصة من تـمرّ أسرهم بظروف صعبة إلا البـــقاء في منازلهــم أو اللعب بالشوارع خاصة في الأحياء والقرى التي لا تتوفر بها وسائل الــــنقل، بينما كانت مقاهي الإنترنــت البديل الوحيد للتلاميذ الذين تفتــقد أحياؤهم الشعبية أو منـــاطقهم البعيدة عـــن المراكز الثقافية وأماكن التـــرفيه، سوى قضاء أوقاتهم في تصفح مواقع التواصل بالدردشــة مع أصدقائهم في مقاهي الانترنت لكسر روتين البيت، أو لعب “البـــابي فوت” أو “البلاي ستيشن” بأحيائهم، في حين فضّل آخرون ممارسة كرة القدم، وتبقى النقطة السوداء في ولايـــة المدية نقص مرافق الأطفال وحدائق التسلية خاصة بعد غلق حديقة بن شكاوا لأسباب غامضة.



بلال موزاوي