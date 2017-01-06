العلم الجزائري على الشرفات

من المنتظر أن تتزين شرفات وواجهات المنازل، العمارات، المحلات وغيرها، اليوم السبت، بالأعلام الجزائرية تأكيدا على مدى وحدة وتلاحم الشعب الجزائري، موجها بذلك رسالة قوية إلى العالم وكل من تسول له نفسه العبث بأمن الجزائر ووحدتها والراغبين في قيام ربيع عربي جديد في الجزائر.

جاءت هذه المبادرة التي قادها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات، على غرار بجاية احتجاجا منهم ضد قانون المالية 2017، هذه الأحداث التي استغلتها بعض القنوات العالمية بصور وفيديوهات مفبركة من اجل إثارة الفتنة وتنمية العنف أملا منهم في تأجيج الأوضاع في الجزائر.