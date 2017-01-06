آخر تحديث : يناير 6th, 2017 8:44 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

العلم الجزائري على الشرفات

يناير 06, 2017 همسات 0

العلم الجزائري على الشرفات

من المنتظر أن تتزين شرفات وواجهات المنازل، العمارات، المحلات وغيرها، اليوم السبت، بالأعلام الجزائرية تأكيدا على مدى وحدة وتلاحم الشعب الجزائري، موجها بذلك رسالة قوية إلى العالم وكل من تسول له نفسه العبث بأمن الجزائر ووحدتها والراغبين في قيام ربيع عربي جديد في الجزائر.
جاءت هذه المبادرة التي قادها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات، على غرار بجاية احتجاجا منهم ضد قانون المالية 2017، هذه الأحداث التي استغلتها بعض القنوات العالمية بصور وفيديوهات مفبركة من اجل إثارة الفتنة وتنمية العنف أملا منهم في تأجيج الأوضاع في الجزائر.

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 06, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 04, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 03, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 02, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 01, 2017
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 30, 2016

همسات

العلم الجزائري على الشرفات

العلم الجزائري على الشرفات

يناير 06, 2017 0

من المنتظر أن تتزين شرفات وواجهات المنازل، العمارات، المحلات وغيرها، اليوم السبت، بالأعلام الجزائرية...
اقرأ المزيد
نصائح سعـدان لليكانـس !

نصائح سعـدان لليكانـس !

يناير 06, 2017 0

شمعــــة سبيسيفيــــك

شمعــــة سبيسيفيــــك

يناير 06, 2017 0

البطاطا في تمنراست بـ 200 دج

البطاطا في تمنراست بـ 200 دج

يناير 04, 2017 0

8 متنافسين على جائزة القاسمي

8 متنافسين على جائزة...

يناير 04, 2017 0

شهادة الجنسية بشق الأنفس!

شهادة الجنسية بشق الأنفس!

يناير 04, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  