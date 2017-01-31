العـــاصمة تتجـــه لتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـي في الحمضيـــــات

تحتل المراتب الأولى في الإنتاج وطنيا

تتجه ولاية الجزائر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحمضيات عبر مزارعها المتبقية على ترابها، وستسعى إلى تصدير هذا المنتوج إلى أسواق أخرى .

أكد والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أمس، أن ولاية الجزائر تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحمضيات والقمح، حيث قال إن ولايــــــــة الجزائر تحتل المراتب الأولى في إنتـاج الحمضيات على المستوى الوطني، فهي تملك حقول ومساحات شاسعة من هذه الأشجار، وهذا خلال إشرافه على افتـــــــتاح الطبعة الأولى لمعرض الحمضيات ببلدية سيدي موسى، بمشاركة عدة فلاحين بالمنطقة .

وعن اختيار بلدية سيدي موسى لتنظيم التظاهرة، قال والي العاصمة، إن المنطقة مشهورة بزراعة وإنتاج الحمضيات، وهي جزء من سهوب متيجة، وتحدث عن إستراتيجية الولاية إلي تصدير الحمضيات والقمح إلى الخارج، وأكد أن الدولة لها إرادة قوية في دعم القطاع الفلاحي واستبداله بقطاع النفط، الذي يعرف تذبذب في الأسعار. قال الصندوق وضع تسهيلات عديدة من أجل انضمام الفلاحين.

من جهته، كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عاشق يوسف، عن تأمين 11 ألف عامل، خلال شهر جانفي من بينهم2000 فلاح، مفيدا بأن الصندوق قد وضع تسهيلات عديدة من أجل انضمام الفلاحين، مشيرا إلى أن الصندوق وضع تسهيلات عديدة من أجل انضمام الفلاحين.

قدم أمس عاشق يوسف، إحصائيات متعلقة بالفلاحين المؤمّنين، مؤكدا تسجيل171 ألف فلاح مؤمّن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء من بين مليون فلاح، وهو رقم ضئيل مقارنة بعدد الفلاحين والتسهيلات التي يقدمها الصندوق، مشيرا إلى أنه خلال شهر جانفي، تم تأمين 11 ألف عامل من بينهم 2000 فلاح، مضيفا أن الصندوق يدفع سنويا 7600 مليار سنويا للمستشفيات العمومية، مصاريف تلقي العلاج.

وأضاف ذات المتحدث، أن الأشخاص الذين يتقدمون باشتراكات متأخرة لدى الصندوق، تفرض عليهم ضرائب أكثر من الاشتراكات، حيث بإمكانهم تقديم الطعون على مستوى المكاتب المتخصصة، حيث يمكن للفلاح أن يدفع الاشتراك ويقوم الصندوق بوضع جدول له، وجدولة مستحقاته المتأخرة من خلال وضع طعن، أين يقوم الصندوق بتخفيض 50 بالمائة من الضريبة للعمال غير الأجراء و100 بالمــــــــائة للعمال الأجراء، كما تم خلق صيغة جـــديدة تتمثل في المساعدين العائليين، وهم أقرباء الفـــــــــلاح الذين يعملوا معه، حيث بإمكانهم الاشتراك أيضا في الصندوق ومنحهم الاشتراكات.



نادية بوطويل