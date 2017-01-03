العطل المرضية تكلفنا أكثر من 400 مليون دينار

آخر تحديث : يناير 3rd, 2017 9:37 مساءً
يناير 03, 2017 Wakteldjazair الأخيرة 0
المدير الفرعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كشف المدير الفرعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جمال لوكيل، أمس، أن العطل المرضية كلفت خزينة الصندوق، أزيد من 439.9 مليون دينار جزائري خلال سنة 2016.
وأضاف جمال لوكيل، أن حصيلة المراقبة التي شملت إجراء 6558 زيارة ميدانية للتأكد من الحالة الصحية للمرضى المستفيدين من العطل المرضية، كشفت عن وجود 1268 حالة غش على المستوى الوطني. من جهة أخرى، دعا مشاركون في يوم إعلامي وتحسيسي تم تنظيمه بتلمسان، حول الشهادات الطبية الصورية وأثرها على نظام العمل في المؤسسات، إلى تشكيل خلية تكلف بالبحث عن الأسباب الحقيقية لتفشي ظاهرة الشهادات الطبية المفتعلة أو بما يسمى شهادات المجاملة. وأوصى المشاركون في هذا اللقاء، بضرورة إشراك كل المعنيين لمعرفة أسباب هذه الظاهرة، التي تؤثر سلبا على نظام العمل للمؤسسات وتضر بميزانية الصندوق، داعين إلى تكثيف اللقاءات التحسيسية، للتذكير بأخلاقيات الطب والقوانين التي تسير هذا المجال.
ر.م
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