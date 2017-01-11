العطش يعصف بـ 500 عائلة بحي الأبطال ببلدية ابن باديس

حنفياتهم جافة منذ سنوات

يشتكي سكان حي الأبطال ببلدية ابن باديس حرمانهم من الماء الشروب وعدم ربط حيهم منذ أزيد من عشر سنوات بقنوات الماء الصالح للشرب، ما جعلهم يتكبدون يوميا معاناة تحصيل الماء لقضاء مختلف حاجاتهم.

ويبلغ عدد سكان الحي قرابة 500 عائلة تسكن تحصيصات وسكنات مشيدة بطريقـــة شرعية، غير أنهم محرمون من خدمة الماء الصالح للشرب، وعلى الرغم من المراسلات التي تقدموا بها لرئيس البلدية ووالي الولاية وحتى وزير القطاع، غير أنها بقية مجرد أوراق دون رد، واتهم السكان في حديثهم رئيس البلدية الذي أكدوا انــه تعمد إقصاءهم وحرمانهم من عمليات الربط بقنوات المياه الصالحة للشرب، إلى جانب مشكل الإنارة العمومية الغائبة تماما بالمنطقة وكذا مشكل جمع القمامة التي تبقى متراكمة بالشوارع إلى أن يقوم السكان بحرقها أو التخلص منها، غير أنه وأمام كل هذه المنغصات أكد السكان أن مشكل الماء الصالح للشرب يبقى أكبر انشغالاتهم التي تؤرق حياتهم، وعليه طالبوا بضرورة الإسراع في إنجاز مشروع ربط سكناتهم بقنوات الماء الشروب في أقرب الآجال.



إعداد/ وهيبة عزيون

