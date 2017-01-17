العدالة السويسرية تبرّئ اللواء خالد نزار

لانعدام دليل في الاتهامات المتابع بها

قررت العدالة السويسرية حفظ ملف الدعوى التي رفعها عدد من نشطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة ضد وزير الدفاع الأسبق، اللواء خالد نزار، وذلك قبل 5 سنوات، والتي تتضمن وقائع واتهامات لا أساس لها من الصحة فيما يخص مكافحة الدولة للإرهاب خلال سنوات التسعينيات، بناء على نص المادة 319 من القانون الجنائي السويسري الذي يقر وقف الدعوى القضائية ضد المتهم، في حال عدم وجود أي شبهة او مبرر ذلك.

وبحسب مصادر مقربة من وزير الدفاع الأسبق خلال سنوات التسعينيات، وعضو المجلس الأعلى للدولة، اللواء المتقاعد خالد نزار، فان قرار حفظ الملف من قبل النائب الفدرالي جاء بناء على المادة 319 من قانون الإجراءات الجنائية الذي تعمل به العدالة السويسرية والذي ينص بأن النيابة تأمر بوقف إجراءات المتابعة في حالة غياب أي شبهة تبرر تقديم لائحة الاتهام.وبهذا القرار تكون الجهات التي رفعت الدعوى القضائية ضد وزير الدفاع السابق، بإيعاز من بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي عملت ومنذ انطلاق آلة الأعمال الإرهابية بالجزائر إلى تسويد صورة الوضع بالجزائر وتوجيه اتهامات باطلة للدولة الجزائرية، فشلت مرة أخرى في استدراج اللواء خالد نزار وتزوير وقائع المأساة الوطنية ومحاربة الدولة الجزائر بمفردها للهمجية الإرهابية.

ربيع.م