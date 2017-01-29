العثور على جثث 3 رجـال الشرطة في المكسيك

آخر تحديث : يناير 29th, 2017 9:16 مساءً
يناير 29, 2017 Wakteldjazair دولي 0
وجدت مقطوعة الرؤوس
قال مسؤول محلي في المكسيك، إن السلطات عثرت على جثث ثلاثة من رجال الشرطة مقطــــــوعة الرؤوس في جــــريمة رجح ارتباطها بأعمال قتل ترتكبها العصابات في جنوب شرق البلاد.
وقال المسؤول، إن الجثث الثلاث التي ظهر عليها آثار تعذيب وجدت في بلدية هويمـــــانجيلو في ولاية تاباسكو على مقربــة من الحدود مع ولاية فيراكروز. وأوضح المسؤول، أن إحدى الجثث تعود لامرأة.
وأوضح المسؤول، أن رجال الشرطة الثلاثة خطفوا من بلديـــة لاس تشوباس في ولاية فيراكروز القريبة يوم الجمعة وعثر عليهم مقتولين في اليوم التالي.
وتقع فيراكروز وتاباسكو على ساحل خليج المكسيك الذي يهيمن عليها تهريب المخدرات والبشر.
وأظهــــــرت البيــــــــانات الرسمية، أن فيـــــراكروز شهدت ارتفـــــــــاعا في معدلات الجريمة بلغ 123 بالمائة عام 2016 ليبلغ عدد الجرائم 1258.
وكالات
يناير 29, 2017 0بعد النداء، الذي وجهه طلبة الصيدلة للوزير الأول، عبد المالك سلال، للتدخل وحل مشاكلهم البيداغوجية، في...
يناير 29, 2017 0
يناير 29, 2017 0
يناير 29, 2017 0
يناير 29, 2017 0
يناير 28, 2017 0
يناير 29, 2017 0وزارة الأمن الداخلية الأمريكية...
يناير 28, 2017 0المتخصصة في القانون الدستوري،...
يناير 23, 2017 0الباحث في الحركات الإسلامية،...
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 29, 2017 0ما زالت أنفاق المقاومة...
يناير 28, 2017 0“ليس هناك صديق دائم ولا عدو...
يناير 25, 2017 0بدلاً من إبداء العرفان للثورة...
يناير 24, 2017 0تقدّم مسوّدة البيان المشترك...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...