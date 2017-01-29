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العثور على جثث 3 رجـال الشرطة في المكسيك

يناير 29, 2017 دولي 0

العثور على جثث 3 رجـال الشرطة في المكسيك

وجدت مقطوعة الرؤوس

قال مسؤول محلي في المكسيك، إن السلطات عثرت على جثث ثلاثة من رجال الشرطة مقطــــــوعة الرؤوس في جــــريمة رجح ارتباطها بأعمال قتل ترتكبها العصابات في جنوب شرق البلاد.
وقال المسؤول، إن الجثث الثلاث التي ظهر عليها آثار تعذيب وجدت في بلدية هويمـــــانجيلو في ولاية تاباسكو على مقربــة من الحدود مع ولاية فيراكروز. وأوضح المسؤول، أن إحدى الجثث تعود لامرأة.
وأوضح المسؤول، أن رجال الشرطة الثلاثة خطفوا من بلديـــة لاس تشوباس في ولاية فيراكروز القريبة يوم الجمعة وعثر عليهم مقتولين في اليوم التالي.
وتقع فيراكروز وتاباسكو على ساحل خليج المكسيك الذي يهيمن عليها تهريب المخدرات والبشر.
وأظهــــــرت البيــــــــانات الرسمية، أن فيـــــراكروز شهدت ارتفـــــــــاعا في معدلات الجريمة بلغ 123 بالمائة عام 2016 ليبلغ عدد الجرائم 1258.

وكالات

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