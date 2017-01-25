العالم يتغير ونحن ننتظر

ترفض الحكومة إلى حد الساعة، الاقتناع بأن سياستها الاقتصادية والطاقوية خصوصا، تزيد الوضع الداخلي هشاشة وتعرضه إلى أخطار قد لا تحمد عاقبة نتائجها، وستورث الأجيال المستقبلية قنابل موقوتة، قد لا يملكون الوقت الكافي لتفكيكها.

لا يمكن تفسير عجز الحكومة على استشراف الأزمات التي تلوح في الأفق، سوى بسبب تركيزها المطلق على ردة الفعل الآنية التي تفرضها مشاكل فورية وعاجلة، هي نتاج لسنوات من سوء التسيير والبذخ المالي والشعبوية في الطرح، خلقت في الأخير حشودا ثائرة لا يمكن إسكاتها، سوى من خلال توزيع الريع أكثر وأكثر. ومنذ انهيار أسعار البترول والجزائر تحاول إيهام نفسها أن الأزمة المالية التي تخنق خزينتها العمومية عابرة، وبأن الأمور ستعود إلى نصابها قريبا، وهي بالتالي لا تتحرك سوى لمحاولة التأثير على الأسواق الدولية، خاصة من خلال منظمة ”أوبك”، وهدفها الأول والأخير، أن يعود سعر البرميل إلى حدود المائة دولار، حتى تعود إلى نفس أساليبها البالية في التسيير.

لا أعتقد أن الحكومة الجزائرية لا تدرك كل التغييرات التي تحدث على مستوى الاقتصاد العالمي، لأنها تملك من الخبراء والمحللين، ما يسمح لها بلمس ومجاراة ما يحدث، لكنها بكل بساطة، تعجز عن مواجهة الأمر، في ظل توالي الاستحقاقات في أجندتها وانهماكها، في محاولة ربح وقت إضافي عند كل محنة.

البترول الذي تعول عليه الحكومة الجزائرية، يواجه اليوم عوامل مؤثرة أخرى، غير تلك الكلاسيكية التي تؤثر في أسعاره، ولعل ما تسعى وراءه أمريكا منذ سنوات أكبر، تهديد للأريحية المالية الجزائرية المعتمدة كليا على النفط. فآبار النفط الصخري في أمريكا، طورت تقنيات الاستخراج ولم تعد مفلسة كما كانت بعد سنوات من النتائج السلبية، وهي مستعدة اليوم لطرح كميات خيالية في الأسواق، والدول الخليجية المنتجة للنفط سواء السعودية أو إيران، لم تعد تأبه بالأسعار المتداولة في الأسواق، وهي التي تستخدم النفط كسلاح حرب ضمن الفوضى الكبيرة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات، والغاز المميع الأمريكي وصل إلى أوروبا زبوننا التقليدي والوفي، وهو يهدد صراحة موقعنا في هذه السوق المهمة.

كل هذا يحدث، والحكومة لا تزال تنتظر أن تتحرك أسعار البترول وتتجاوز عتبة 70 دولارا، كي تتنفس الصعداء، في انتظار الأزمة المقبلة.

نسيم براهيمي