العاصمة ستتدعم بقرابة 60 مشروعا سياحيا

تستلم نهاية 2019

ستتدعم حظيرة الهياكل الفندقية بالعاصمة بقرابة 60 مشروعا سياحيا جديدا ستدخل حيز الاستغلال بصفة نهائية سنة 2019، وقد شرعت لجنة وزارية مؤخرا في جولة ميدانية لدراسة مستوى تقدم أو تأخر أشغال الــــ57 مشروعا فندقيا على مستوى العاصمة وذلك لتحديث المعطيات وتشخيص وضعيتها والوقوف عند نوعية العراقيل التي تعرفها هذه المشاريع هل يتعلق الأمر بمشاكل إدارية أو تقنية أو مالية يضيف المتحدث.

وستعزز هذه الهياكل الإضافية للقطاع طاقة الاستقبال السياحية عبر الولاية بحوالي 12 ألف سرير مع توفير ما يقارب 9 آلاف منصب شغل بميزانية تصل إلى حوالي 130 مليار دج، حيث بلغت الأشغال ما بين 30 إلى 70 بالمائة وسيتم استلامها بصفة نهائية خلال سنة 2017 و2018، وستدخل حيز الاستغلال بصفة نهائية سنة 2019.

وقد تم إنجاز مخطط التهيئة التوجيهي للسياحة “لخلق العقار السياحي” الذي يعرف “نقصا كبيرا” بالعاصمة، حيث تم اختيار 5 مناطق للتوسع السياحي منها سيدي فرج، زرالدة شرق- غرب ومنطقة شاطئ النخيل (بالم بيتش) وغيرها من المناطق التي تتوفر على مؤهلات طبيعة، تاريخية وثقافية، حيث تم تخصيص ميزانية تقدر بـ 60 مليون دج لدراسة هذه المناطق، إضافة إلى المخطط التوجيهي لتهيئة السياحة لولاية الجزائر، وسيتيح تجزئات عقـــارية تمنحـــها الولاية للمـــستثمر وفق دفتر شروط وذلك نهاية 2017.

ومن ضمن المؤسسات الفندقية المعنية بعملية العصرنة وإعادة التأهيل التي خصصت لها ميزانية 72 مليون دج، المؤسسات الفندقية والتسيير السياحي العمومية بزرالدة وسيدي فرج ومركز المعالجة بمياه البحر (تالاسو) إلى جانب مؤسسة تسيير الفندقي للوسط وكذا فندق الرمال الذهبية والسفير و«ألبير الأول”.