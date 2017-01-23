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الصيـن ستتولى زعـامة العالم إذا اقتضى الأمر

يناير 23, 2017 دولي 0

الصيـن ستتولى زعـامة العالم إذا اقتضى الأمر

دبلوماسي صيني:

قال دبلوماسي صيني كبير ، امس، إن بلاده لا ترغب في زعامة العالم لكنها قد تضطر للعب هذا الدور إذا تراجع الآخرون وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول خطاب له إنه سيتبع سياسة “أمريكا أولا”.
وأدلى تشانغ جون المدير العام لإدارة الاقتصاد الدولي في وزارة الخارجية الصينية بالتصريحات خلال إفادة للصحفيين الأجانب لمناقشة زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لسويسرا الأسبوع الماضي.
وكان شي الشخصية الأبرز في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وقدم الصين في صورة زعيمة عالم تحكمه العولمة ويمكن للتعاون الدولي فقط حل المشكلات الكبرى فيه.
وقبل أيام من تولي ترامب الرئاسة حث شي دول العـــالم على مقاومة الانعزالية مما يشير إلى رغبة بكين في لعب دور أكبر على الساحة العالمية. وقال تشانغ في هذا الصدد إن الصين ليست لديها نية للسعي إلى زعامة العالم.
وأضاف “إذا قال أحد إن الصين تلعب دورا قياديا في العالم فسأقول إنها ليست هي من تسعى لتكون في المقدمة لكن اللاعبين الرئيسيين تراجعوا وتاركين المجال للصين. وقال تشانغ إن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العـــالم ويمكن للآخرين أيضا الاعتماد عليها في نموهم الاقتصادي. وأضاف “نأمل أن تستمر الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى في الإسهام بشكل أكبر في التعافي الاقتصادي العالمي. سمعنا أن ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستحقق نموا أربعة في المئة ونحن سعداء جدا بذلك.”
وأشار تشانغ إلى أن ترامب لن يكون قادرا على تحقيق أهدافه للنمو الاقتصادي إذا دخل في صراعات تجارية.

وكالات

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