الصراع على المحافظات بين المالكي والصدر يمتد إلى بغداد

مجلس محافظة بغداد يتهم المحافظ علي التميمي بالتهرب من الاستجواب

تستمر الصراعات بين نائب رئيس الجمهورية العراقية، نوري المالكي، ورجل الدين مقتدى الصدر على المناصب في المحافظات، واتهم مجلس محافظة بغداد المحافظ علي التميمي بالتهرب من جلسة الاستجواب التي كانت مقررة الاثنين الماضي، واعتبرت كتلة “الأحرار” هذا الأمر “استهدافاً سياسياً يسبق الانتخابات”.

كانت كتلة “دولة القانون”، بزعامة المالكي، في مجلس المحافظة، تقدمت بطلب استجواب المحافظ في 19 ديسمبر الماضي بتهمة الفساد.

وقال عضو الكتلة، سعد المطلبي إنه «كان مقرراً أن يتم استجواب التميمي في جلسة الاثنين الماضي، على خلفية التهم التي وجهت إليه بالفساد المالي والإداري واستغلال المنصب لأغراض شخصية، لكن عدم وجوده في بغداد حال، دون ذلك”. وأضاف”هناك الكثير من الأدلة والوثائق تدينه بين 2013 و2015″، مشيراً إلى أن “المحافظ يتصرف بطريقة فردية ولا يستشير المجلس في الأمور المهمة والحساسة، وآخرها المنظومة الأمنية للمراقبة التي أعلنها قبل أيام، وكانت بمثابة المفاجأة لم نعلم عنها شيئاً من قبل”.

وتابع أن “التميمي منح نفسه إجازة مرضية وقرر تخويل الأمر إلى نائب المحافظ جاسم البخاتي، وهذا إجراء غير قانوني هدفه التهرب من الاستجواب”.

إلى ذلك، قال عضو المجلس غالب الزاملي (من الأحرار) أن “مساعي استجواب التميمي خلفها أجندات سياسية، والملامح الأولية تشير إلى أنه(الاستجواب) لا يصب في المصلحة العامة”. وأضاف: “نستغرب طرح المسألة مع قرب انتهاء دورة المجلس”، متسائلاً: “أين كانت الملفات التي يسعى المستجوبون إلى طرحها طوال المدة الماضية؟”. وأوضح أن “جمع الملفات قبل انتهاء عمر المجلس وطرحها دفعة واحدة مثيران للريبة والشك. فللتحقيق غايات انتخابية”، واعتبر “الأسئلة التي يود طرحها المستجوبون لا ترتقي إلى مستوى الإقالة”.

وكان التيــــــار الصدري، اتهم حزب “الدعوة” بمحاولة الرد على ما تعرض له المالكي الشهر المـــــــاضي في البصرة وميسان وذي قار من تظــــــــاهرات واحتجاجات شعبية معارضة لزيارته، بتحريك إجراءات استجواب التميمي.

وتحطم مروحية عراقية ومقتل طاقمها

أفادت مصادر عسكرية وإعلامية عراقية، بسقوط طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو العراقي ومقتل أفراد طاقمها، أول أمس، في قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين.وتضاربت المعلومات حول سبب السقوط، الذي أودى بحياة الأفراد الأربعة، فقالت قناة “السومرية” نقلاً عن بيان لقيادة العمليات المشتركة إنه «خلل فني» وليس بدوافع إرهابية، في حين ذكرت وسائل أخرى أن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) تبنى إسقاطها.وبثت بعض المواقع صوراً للطائرة وهي تحترق على الأرض فيما يحيط بها عدد من المسلحين، وأفادت بأن التنظيم قال في بيان “تمكنت إحدى مفارز الدفاع الجوي التابعة لقوات “داعش” من إسقاط طائرة أمريكية الصنع من نوع سيسنا 208 كارافان تابعة لسلاح الجو العراقي، بعد إصابتها بقذائف من مدفع عيار 57 في سماء مدينة الحويجة جنوب غربي كركوك”.



وكالات