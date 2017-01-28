الصحافة المصرية تهاجم براهيمي

شنت وسائل الإعلام المصرية هجوما عنيفا، أمس، على الدولي ياسين براهيمي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها بخصوص رغبته في تتويج المنتخب السنغالي بلقب كأس أمم إفريقيا 2017، حيث أشارت مختلف العناوين الصحفية، على أن لاعب نادي بورتو البرتغالي تجاهل 3 منتخبات عربية تتواجد في الدور ربع نهائي، وهي مصر وتونس والمغرب، ولها حظوظ وافرة في تسجيل حضورها في التنافس على لقب الدورة، معتبرة أن ما جاء على لسانه تجاهل غير مفهوم لمنتخبات شقيقة.

يذكر، أن الجزائر خرج منتخبها من الدور في المجموعة الثانية، التي عرفت تأهل السنغال وتونس في المركزين الأول الثاني على التوالي.