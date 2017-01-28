الصحافة المصرية تهاجم براهيمي

آخر تحديث : يناير 28th, 2017 9:21 مساءً
يناير 28, 2017 Wakteldjazair همسات 0
شنت وسائل الإعلام المصرية هجوما عنيفا، أمس، على الدولي ياسين براهيمي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها بخصوص رغبته في تتويج المنتخب السنغالي بلقب كأس أمم إفريقيا 2017، حيث أشارت مختلف العناوين الصحفية، على أن لاعب نادي بورتو البرتغالي تجاهل 3 منتخبات عربية تتواجد في الدور ربع نهائي، وهي مصر وتونس والمغرب، ولها حظوظ وافرة في تسجيل حضورها في التنافس على لقب الدورة، معتبرة أن ما جاء على لسانه تجاهل غير مفهوم لمنتخبات شقيقة.
يذكر، أن الجزائر خرج منتخبها من الدور في المجموعة الثانية، التي عرفت تأهل السنغال وتونس في المركزين الأول الثاني على التوالي.
يناير 28, 2017 0القيادي والبرلماني في حركة مجتمع السلم، نعمان لعور: “وقت الجزائر”: هل ستدخلون الانتخابات في شكل تكتل أم...
يناير 28, 2017 0
يناير 28, 2017 0
يناير 27, 2017 0
يناير 27, 2017 0
يناير 27, 2017 0
يناير 28, 2017 0المتخصصة في القانون الدستوري،...
يناير 23, 2017 0الباحث في الحركات الإسلامية،...
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 28, 2017 0“ليس هناك صديق دائم ولا عدو...
يناير 25, 2017 0بدلاً من إبداء العرفان للثورة...
يناير 24, 2017 0تقدّم مسوّدة البيان المشترك...
يناير 24, 2017 0تربع الرئيس الأمريكي الجديد...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...