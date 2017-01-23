الشرطــــة تكـــون السائقيــــن

آخر تحديث : يناير 23rd, 2017 8:03 مساءً
يناير 23, 2017 Wakteldjazair همسات 0
في إطار الحملات التحسيسية، التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال التوعية والتحسيس من ظاهرة حوادث المرور، تستعد مصالح أمن الولاية تيزي وزو لتنظيم يوم تكويني لفائدة سائقي حافلات نقل المسافرين، سيارات الأجرة مابين الولايات وكذا سائقي الوزن الثقيل. وبحسب ما كشفت عنه مصالح الأمن، فان العملية سوف يحتضنها مركز الترفيه العلمي بتيزي وزو، حيث تهدف هذه المبادرة، بحسب ذات المصادر، إلى توسيع معارف هذه الشريحة في مجال قانون المرور، وبالتالي التقليل من حوادث المرور.
يناير 23, 2017 0كشف، أمس، المفتش الجهوي لشرطة الوسط مراقب الشرطة، محمود رابح، أن مراكز القيادة والعمليات للأمن الوطني...
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