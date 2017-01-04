“الشباب” تستهدف مجمـعاً للأمم المتحدة في مقـــديشو

الصومال

أصيب أربعة على الأقل من الحراس العاملين لدى الأمم المتحدة، في انفجار سيارة مفخخة قرب مجمع للمنظمة الدولية في العاصمة مقديشو، أمس، وأعلنت حركة “الشباب” المتطرفة المتحالفة مع تنظيم “القاعدة” مسؤوليتها عنه.

وأكد الضـــابط نور عثمان، إصابة الحراس الأربعة، موضحاً أن “القنبلة وضعت في سيارة متوقفة في مرآب خارج منشآت تابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.

وأعلن الناطق باسم العمليات العسكرية لـ«الشباب» الشيخ عبد العزيز أبو مصعب مسؤولية حركته عن الانفجار، مؤكداً الرقم ذاته للإصابات.

وكالات