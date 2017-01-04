آخر تحديث : يناير 4th, 2017 9:08 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

“الشباب” تستهدف مجمـعاً للأمم المتحدة في مقـــديشو

يناير 04, 2017 دولي 0

“الشباب” تستهدف مجمـعاً للأمم المتحدة في مقـــديشو

الصومال

أصيب أربعة على الأقل من الحراس العاملين لدى الأمم المتحدة، في انفجار سيارة مفخخة قرب مجمع للمنظمة الدولية في العاصمة مقديشو، أمس، وأعلنت حركة “الشباب” المتطرفة المتحالفة مع تنظيم “القاعدة” مسؤوليتها عنه.
وأكد الضـــابط نور عثمان، إصابة الحراس الأربعة، موضحاً أن “القنبلة وضعت في سيارة متوقفة في مرآب خارج منشآت تابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.
وأعلن الناطق باسم العمليات العسكرية لـ«الشباب» الشيخ عبد العزيز أبو مصعب مسؤولية حركته عن الانفجار، مؤكداً الرقم ذاته للإصابات.

وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 03, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 02, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 01, 2017
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 30, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 28, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 27, 2016

همسات

البطاطا في تمنراست بـ 200 دج

البطاطا في تمنراست بـ 200 دج

يناير 04, 2017 0

قال النائب عن التجمع الديمقراطي، محمد بابا علي، بالبرلمان، إن المواطنين في ولاية تمنراست يكتوون بلهيب...
اقرأ المزيد
8 متنافسين على جائزة القاسمي

8 متنافسين على جائزة...

يناير 04, 2017 0

شهادة الجنسية بشق الأنفس!

شهادة الجنسية بشق الأنفس!

يناير 04, 2017 0

محرز الأكـثر بحثـا في “غوغل” من طـرف الجزائريين

محرز الأكـثر بحثـا في...

يناير 03, 2017 0

ماجر يرفض التصالح مع روراوة

ماجر يرفض التصالح مع

يناير 03, 2017 0

هامـــل يكــرم عائلــة نــدى الريحـــان

هامـــل يكــرم عائلــة...

يناير 03, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  