الشارع الجزائري يزكي بلماضي لتدريب “الخضر“ في الفترة المقبلة

تداول أسماء عمروش ومضوي وعجالي عبر مواقع التواصل

بعدما خيب المنتخب الوطني لكرة القدم، الآمال في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة في الغابون بخروجه بطريقة مخزية في الدور الأول، بات لزاما على الإتحاد الجزائري لكرة القدم، القيام بثورة لتعديل الأوضاع والعودة بقوة إلى الواجهة، وهذا يتم أولا باختيار مدرب وطاقـــــم فنـي كفء قادر على تحمل المسؤولية.

في هذا الصدد، علمنا أن التغيير على مستوى العارضة الفنية سيتأجل إلى غاية شهر مارس المقبل، بعد إجراء جمعية انتخابية لرئاسة الهيئة الكروية الوطنية وتجديد مكتبها الفدرالي، لأن الرئيس الحالي محمد روراوة لم يحسم في ترشحه لعهدة جديدة من عدمه، وينتظر القيام بحصيلة مع مكتبه الحالي ومعرفة ما إذا كانت السلطات العليا تود بقاءه أو رحيله.

أما بخصوص الشارع الكروي الجزائري، فإن الآراء منقسمة بين مؤيد لبقاء رئيس „الفاف“ ومطالبة برحيله، على عكس وسائل الإعلام الوطنية التي حمّلته مسؤولية الإخفاق، بل ترغب جلها في أن يفتح المجال لأشخاص أفضل منه، فيما يفضل البعض الآخر بقاءه لمواصلة عمله الدؤوب الذي قام به شريطة تطوير البطولة المحلية بدلا من الاعتماد على جلب مزدوجي الجنسية الذين تلقوا تكوينهم بالمراكز الفرنسية لتشكيل المنتخب القومي.

واللافت في الفترة الأخيرة من خلال ردود أفعال المشجعين عبر موقع التواصل الاجتماعي، هو طرح أسماء لقيادة العارضة الفنية خلفا للتقني البلجيكي „جورج ليكنس“، حيث نجد اسم مدرب لخويا القطري الحالي جمال بلماضي الأكثر تداولا، بل يفضله الكثيرون، لتوفره على شروط تسمح له لأن يكون الناخب الوطني الجديد.

ومن بين المواصفات التي تتوفر في صاحب (40 سنة) معرفته الجيدة للاعبين الجزائريين خاصة المغتربين الذين يشكلون النسبة الساحقة من التشكيلة الوطنية، فبلماضي الذي يعتبر هو الآخر مغتربا، قد تساعده هذه الميزة في التأقلم السريع مع تركيبة المنتخب، ومسك زمام الأمور بفرض سيطرته، التي افتقدها الخضر في الفترة الأخيرة.

ولا تعد المطالبة بتعيين بلماضي مدربا جديدا لـ“الخضر“ مقتصرة فقط على جمهور الخضر، بل يتعداه حتى للاعبين حيث سبق لبعضهم وأن أبدوا في فترة سابقة إعجابهم بالمسيرة والشخصية التي يمتلكها لاعب أولمبيك مرسيليا السابق، مثلما كان الحال لسفيان فيغولي الذي كان قد أثنى عليه واعتبره نجمه منذ الطفولة إلى غاية مسيرته التدريبية الحالية.

كما تداول أنصار بعض الأسماء المحلية التي لا تكلف خزينة „الفاف“ كثيرا من الأموال على شاكلة المدرب الحالي لوفاق سطيف خير الدين مضوي، الذي بات يملك خبرة معتبرة ويناسب شغل منصب مدرب مساعد في الطاقم الفني، وكذا عادل عمروش الذي سبق له تدريب منتخبات في إفريقيا على غرار كينيا والبورندي، وكذا لخضر عجالي المدرب المساعد السابق لمولودية بجاية الذي يملك قدرات معتبرة في التحليل.



أحمد.ح