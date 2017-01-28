الشاب خـالــد يخـوض أولى تجاربه التمثيليـة

آخر تحديث : يناير 28th, 2017 6:53 مساءً
يناير 28, 2017 Wakteldjazair فن وثقافة 0
من خلال مسلسل “عائلات من الشمال”
يستعد الشاب خالد للمشاركة في موسم رمضان المقبل بأول عمل تمثيلي له، وذلك من خلال مسلسل “عائلات من الشمال” الذي بدأ بتصويره المخرج الجزائري عبد السلام دحو، والذي يشارك فيه “ملك الراي” كضيف شرف.
تدور أحداث المسلسل حول العلاقات الأسرية في زمن الحروب والهجرة، وغيرها من الأمور التي تؤثر على الأسرة في ظل الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية حاليًا. المسلسل يُعد أول عمل درامي عربي مشترك بين الجزائر وسوريا والأردن والمغرب ومصر وليبيا ولبنان.
وسيظهر الشاب خالد في الجزء الأول “عائلات من الشمال” الذي سيحمل عنوان “اتهامات بريئة” للكاتبة فاتن سكرية والمخرج المنفذ المخرج المنفذ أيمن ناصر من الأردن والمخرج عبد السلام دحو من الجزائر، الى جانب كل من عباس النوري، بهية راشدي، فوزي صايشي، مليكة بلباي، أحمد حجازي، عبير شمس الدين، لينا كرم، مايا فرح، مايا سويف ابراهيم، تمارة الدراوشة، يزن السيد، سلمى المصري.
ويستعد الفنان السوري أيمن زيدان للسفر إلى الجزائر، وذلك بهدف تصوير أولى مشاهده في الجزء الأول من المسلسل العربي المشترك “عائلات من الشمال”. المسلسل دراما اجتماعية تبدأ من عائلة أبو أيمن الذي يمد يده للخير ولمساعدة الآخرين دون أي مقابل الى ان يصادف فتاة اسمها مها، وهي زوجة ضائعة، فيقوم بمساعدتها بدافع الإنسانية، دون ان يعلم أنها تحمل في أحشائها طفلا قد يكون مجهول الأب، ويتورط أبو أيمن ويتهم بشكل مباشر لحين اعتراف مها بحقيقة الأمر.
خ.م/وكالات
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