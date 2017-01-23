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السياسة تقاليد

يناير 23, 2017 في نفس الوقت, في نفس الوقت 0

السياسة تقاليد

آخر أخبار الرئاسيات من أمريكا وإفريقيا، في الأولى خبر مفاده أن أوباما ترك رسالة شيقة لترامب على مكتبه في البيت الأبيض، وفي الثانية أن الرئيس الغامبي يحيى جامع (المنهزم في الانتخابات الرئاسية) هرب من البلاد ومعه خزينة البلاد من ذهب ومجوهرات.
ويبدو الخبران كمن يتحدث عن الفارق الشاسع بين الأرض والسماء، لكن ما يهمنا في ذلك هو العامل المشترك الذي لا يكاد يبدو للعيان.
فأوباما ترك رسالة إلى خلفه ترامب، بعدما حضر حفل تسلمه السلطة وتناول معه الشاي في مأدبة عائلية في البيت الأبيض، وهي كلها „تقاليد“ دأب عليها سلفهم، وتمارس وفقها السياسة في العالم المتحضر والمتخلق سياسيا، حتى أن هيلاري كلينتون منافسة ترامب في السباق المحموم للرئاسيات حضرت حفل التنصيب، رفقة زوجها بيل، ونالت ثناء الرجل الأول في الأبيض الذي يشاع انه يحتقر النساء.
أما يحيى جامع فلم يهضم عدم انتخابه لعهدة أخرى على رأس البلاد فلجأ إلى العصيان، ورفض ترك المنصب، لكن التهديدات التي واجهته جعلته يفكر في الهروب مثل بن علي وعلى طريقته، آخذا معه ما جادت به خزائن بلده، وكانت زوجته وراء فكرة الهروب، وهي على يقين بأن السحرة سيعيدونه إلى منصبه.
وهنا نجد أن للأفارقة كذلك تقاليد سياسية مبنية على الشعوذة و“المارابو“، وخطف السلطة ورفض التخلي عنها، إلا إذا احترقت البلاد ومن عليها. ومن تقاليد الساسة الأفارقة أن المال والعباد وكل من عليها من خيرات ودواب ملك لـ“الرئيس السلطان“.
ولأن السياسة والسلطة تقاليد راسخة، فان نعبر من ناطحات سحاب نيويورك وواشنطن إلى أدغال „ماما“ إفريقيا، نجد ان أوطاننا العربية كذلك خاضعة لتقاليد راسخة وهي بقاء الأب والابن والحفيد في السلطة إلى يوم يبعثون، وإلا فإنهم بمصير الشعب كله يعبثون، ومثال ذلك سوريا الأسد وليبيا القذافي، ومصر مبارك، ولولا لطف لطيف لكانت تونس زين العابدين قد لاقت نفس المصير.
ولا أريد ان أخوض في حال السياسة عندنا، فالمعارض يقال انه „لا يصلح“ للحكم أبدا، والموالي منبطح أزلا، وترى رجال المواقف يتغيرون تحت شعار „إلا الأغبياء الذين لا يتغيرون“، ويتحول التروتسكي إلى مقرب للسلطة، ثم يلعنها… لكنه يبرئ من يرأسها، ويدخل اكبر أحزاب المعارضة في شهر عسل مع السلطة ويشركها في مبادراته، وفي الآن نفسه يطلقها بالثلاث، وبين هذا وذاك متاهة سياسية تضمحل فيها كل المعالم والأوصاف …. ورغم ذلك فان هذه كذلك تصلح أن تكون من التقاليد السياسة.

ط موسى

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