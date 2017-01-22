“السنافــــر“ يواصلـــــــون السقــــــــوط وملف ثقيل على طاولة الرابطة

فيما غادر مغني مصابا ويتجه لتضييع أهم مرحلة العودة

واصل شباب قسنطينة سلسة نتائجه السلبية، وهذا بعد أن خسر مباراته أول أمس في سطيف بنتيجة هدف يتيم رغم الأداء الذي تحسن نوعا ما مقارنة باللقاءات الماضية، حيث فشل الشباب في الاستثمار في العوامل التي صبت في مصلحته بلعب اللقاء دون جمهور، إضافة إلى تواجد عمراني العارف ببيت الوفاق، إلا أن السطايفية نجحوا في الفوز والإطاحة بالشباب.

في نفس السياق، ضيع الشباب فرصة العودة بنتيجة في الشوط الأول، الذي سيطر فيه رفقاء سامر بالطول والعرض لكن في نهاية المطاف كانت الخيبة كبيرة والخسارة أكبر، بما أن مغني تعرض لإصابة وترك الفريق منقوصا عدديا، حيث ورغم جاهزية لاعب لازيو السابق، إلا أنه تعرض إلى كسر على مستوى القدم وهذا بعد تدخل عنيف جدا من زيتي الذي أثار استغراب الجميع حول طريقة تدخله، ورغم أن البعض أراد أن يرجع سبب إصابة مغني إلى عدم جاهزيته، إلا أن الحقيقة هي تدخل غير رياضي وخشن من زيتي جعل السنافر يفتقدون صانع ألعابهم لأسابيع طويلة.

على صعيد آخر، جهزت إدارة الشباب ملفا ثقيلا وقدمته إلى الرابطة يوم الأمس، وهذا حول ما عرف بقضية ماضوي الذي رفض بن براهم قبول احترازات الشباب على تواجده في أرضية الميدان قبل اللقاء، ورغم أن ماضوي لا يملك إجازة من قبل الرابطة، إلا أنه جلس على مقاعد البدلاء في الشوط الأول، قبل أن يتم إخراجه في الشوط الثاني لكن ليجلس في المنصة الشرفية ويوجه لاعبيه، وهو الأمر الذي أثار حفيظة مسؤولي الشباب الذين استغربوا رفض الحكم بن براهم قبول احترازاتهم، وهو ما جعل الإدارة تجهز ملفا ثقيلا وتضعه على طاولة الرابطة البارحة.

من جهته، اعتبر المدرب عمراني أن فريقه ضيع التعادل وهذا في تصريحاته حول اللقاء، حيث قال: „حقيقة فريقي قدم مباراة مقبولة خاصة في الشوط الأول الذي كان يمكننا أن ننهيه متقدمين، لكننا ضيعنا عدة فرص، هذه هي كرة القدم كمن يضيع يقبل، وفي النهاية تلقينا هدفا في آخر ربع ساعة لتزيد إصابة مغني من متاعبنا بما أننا أكملنا اللقاء بعشرة لاعبين، الآن يجب أن نستثمر في بعض الأمور الإيجابية التي ظهرت في لقاء الوفاق على أن نعالج أخطاءنا التي ارتكبناها، الآن علينا التفكير في لقائنا المقبل وإيجاد حل لفعاليتنا الهجومية، وضعيتنا صعبة لكننا متفائلون بالخروج منها وينقصنا فوز واحد لتحقيق الديكليك، مبارياتنا كلها مباريات كأس وعلينا أن نكافح إلى آخر لحظة“.

أمير.ر