السفير الألماني مرتاح عند بن صالح

استقـبل عبـد القادر بـن صالح، رئيس مجـلس الأمـة، أمس، بمقر المجلس، ميشال زينر، سفير ألمانيا الجديد بالجزائر، الذي أدى له زيارة مجاملة وتم خلالها التطرق للعلاقات الثنائية الجيدة، والتأكيد على الفرص والإمكانيات المتاحة في البلدين لتوسيع مجالات التعاون خاصة على الصعيد الاقتصادي، وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لآليات التشاور والحوار وأهمية إيجاد الصيغ لتعاون برلماني يساهم بنجاعة في تحقيق التقارب والتعاون بين البلدين الصديقين.